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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:24

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun batısından doğusuna pek çok il kuvvetli sağanak yağış ile karşı karşıya kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada 17 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlardan sel, yıldırım ve hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:24

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada , , ve için kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamalarda ise 29 Ekim Perşembe günü Tunceli, Bingöl ve Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri, yurdun güneydoğu ve güneybatı kesimlerinde yer alan birçok il için 29 Ekim Perşembe gününe kadar sürecek kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Yağışların 23 ilde etkisini artırarak 29 Ekim Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Güneydoğu kesimlerinde Adıyaman geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yağışların yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.
Güneybatı kesimlerinde ise İzmir'in batısı, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'in batısı, Denizli'nin güney ve batısı, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyi için kuvvetli; Muğla ve Antalya'nın bazı kesimleri için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Bilgi Okunma süresi 47 saniyeye düşürüldü.

Öte yandan yurdun güneydoğu ve güneybatı illeri için ayrı ayrı uyarılar yapıldı. Bugün gece saatleri itibariyle etkisini artıran sağanak yağışın 17 ilde etkisini artırarak 29 Ekim Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi. 

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 4 İLİ UYARDI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamada Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağışın beklendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe günü sabah saatlerine kadar Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Şanlıurfa'nın merkez ve kuzey ilçeleri, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında Çermik, Çüngüş, Ergani, Hani ve Dicle ilçeleri yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise Tunceli, Bingöl ve Elazığ için 29 Ekim Perşembe gününde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

TUNCELİ’DE SEL, YILDIRIM VE HORTUM RİSKİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Tunceli il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

METEOROLOJİDEN BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kurum tarafından açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) akşam saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bingöl il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerinde (Yedisu, Yayladere, Kığı, Adaklı, Karlıova) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

ELAZIĞ’DA 29 EKİM’DE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu bir diğer il de Elazığ oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

BU GECE BAŞLAYACAK PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada yurdun güneydoğu bölgelerinde bugün başlayan sağanak ve gök gürültülü yağışın Perşembe gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteoroloji'den 17 kent için uyarı: Kuvvetli sağanak etkisini artırarak devam edecek

GÜNEYBATI KESİMLERİ İÇİN DE UYARI GELDİ

MGM tarafından yapılan son açıklamada yurdun güneybatı kesimlerinde Salı gece saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü ve sağanak yağışın Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneybatı kesimlerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece (Salı) saatlerinden itibaren etkisini artırarak perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar İzmir'in batısı, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'in batısı (Anamur), Denizli'nin güney ve batısı, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın güney ve doğusu ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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#diyarbakır
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#Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü
#Gündem
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