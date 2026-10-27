Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Ersun Yanal'dan şoke eden açıklama! 'Kayyıma gidilmeli'

Fenerbahçe’nin sezona başlangıç performansını değerlendiren Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibin devre arasına liderin 8 ila 10 puan gerisinde girmesi durumunda köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu savundu.

"ACİL FIRLATMA KOLTUĞUNU ÇEKSİNLER"

Çözüm için uçaklardaki acil durum mekanizmasını örnek gösteren Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"8 ila 10 puan arasında bir farkla devre arasına girdiğinde Fenerbahçe'nin acilen emergency, yani o pilotların fırlatma koltuğu var ya, o devreye girmek zorunda. Acilen fırlatma koltuğunu çeksinler, sadece hoca için değil, herkes için."

"KAYYIM'A GİDİLMELİ"

Sözlerinin devamında kulübün geleceğine dair çok konuşulacak bir çıkış yapan tecrübeli hoca, "Kayyıma gidip, kayyımdan sonra Fenerbahçe'yi gerçekten emin ellere teslim etmek lazım diye düşünüyorum" diyerek tartışmaların fitilini ateşledi.

"GREENWOOD NEREYE DÜŞTÜM BEN DİYOR"

Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'un derbideki sergilediği futbolu da sert bir dille eleştiren Yanal, İngiliz oyuncunun beklentilerin çok altında kaldığını vurguladı.

Greenwood’un saha içindeki ruh haline değinen tecrübeli teknik adam, "Greenwood şu anda ya şaşırmış durumda. Adam 'Nereye düştüm ben?' diyor. Ya da gerçekten adam burada ve diğerlerinin ruhuna büründü" yorumunu yaptı. Yanal, İngiliz yıldızın mevcut görüntüsüyle takıma beklenen katkıyı vermesinin zor olduğunu ifade etti.

İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK EŞİK: "CEKETİNİ AL GİT NOKTASI"

Ersun Yanal, eleştirilerin odağındaki teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Başkanı’nın Kartal arkasında duran açıklamalarını hatırlatan Yanal, kulüpteki havanın değiştiğine işaret etti:

"Başkan açıkça dile getirdi; 'İsmail kendi rızasıyla ayrılmak istemediği sürece kapıyı göstermeyeceğim' dedi. Kendi gitmek isterse kendi bileceği iş."

Önlerindeki ilk maçın İsmail Kartal açısından kader niteliği taşıdığını belirten Yanal, sürecin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"Tablo net bir şekilde şuraya evrildi: İsmail, eğer bu karşılaşmayı da kaybedersen ceketini al git kardeşim, ben de bu kararı onaylıyorum noktasına geldi iş."