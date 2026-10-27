İnsansı robotlar bu kez futbol oynadı, iki takım karşı karşıya geldi

İtalya'nın başkenti Roma'da insansı robotların futbol sahasındaki yeteneklerini sergilediği bir organizasyon düzenlendi. Maker Faire Rome etkinliği kapsamında gerçekleştirilen İtalyan RoboCup İnsansı Robotlar Açık Futbol Müsabakası'nda, orta boy robotlar kategorisinde birincilik için Hamburg Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki HULKs takımı ile whIRLwind Amsterdam karşı karşıya geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Maker Faire Rome etkinliği kapsamında gerçekleştirilen İtalyan RoboCup İnsansı Robotlar Açık Futbol Müsabakası'nda, orta boy robotlar arasındaki birincilik mücadelesinde Hamburg Teknoloji Üniversitesi'nin HULKs takımı ile whIRLwind Amsterdam takımı karşılaştı.

1997'den bu yana düzenlenen RoboCup müsabakalarında futbol karşılaşmaları aracılığıyla robotların yapay zeka ve kendi kendine hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu teknolojilerin arama kurtarma ve taşımacılık gibi alanlarda da kullanıldığı bildirildi.