Pendik'te yollar suya teslim: İstanbul'da şiddetli yağış hayatı felç etti

İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle Anadolu Yakası'nın bazı noktalarında hayat felç oldu. Özellikle Pendik'te Ahmet Yesevi, Çamçeşme ve Tuzla'da Aydınlı Mahallelerinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı caddeler adeta göle dönerken, suların yükselmesiyle araç ve otobüsler ilerlemekte zorluk çekti, bazı alt geçitlerde geniş su birikintileri oluştu.