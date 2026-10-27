Yargıtay son noktayı koydu: Düğünde takılan altınlar kadına ait

Karara konu olay Ankara’da yaşandı. Boşanma aşamasındaki bir kadın, düğün altınlarının bir bölümünün borçların ödenmesi ve evin ihtiyaçlarının karşılanması için eşi tarafından alındığını, bir bölümünün ise araba satın almak amacıyla kullanıldığını ileri sürerek, ziynet eşyalarının kendisine geri verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin ödenmesini istedi.

Erkek ise araba alınması konusunda eşinin ısrarcı olduğunu savunarak, kendi motosikletini sattığını, eşinin de yedi bileziğini bozdurarak araba alımına katkıda bulunduğunu, bileziklerin kadının kendi isteğiyle verildiğini iddia etti.

İlk derece mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek yedi adet, her biri 15 gram ağırlığında 22 ayar bileziğin kadına iadesine, bunun mümkün olmaması halinde dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle nakit olarak ödenmesine hükmetti.

Erkeğin itirazını inceleyen bölge adliye mahkemesi ise bileziklerin kadın tarafından geri alınmamak üzere erkeğe verildiği gerekçesiyle kadının iade talebini reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bileziklerin, kadının isteğiyle ve geri verilmemek üzere verildiğini ispatlayamayan erkeğin, altınları iade etmesi gerektiğine hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bu yönden bozdu.