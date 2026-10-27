Çılgın genç uçan kaykay yaptı: Nehirlerin üzerinde uçtu

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Badong ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Song Xingyu, 2 ay süren çalışmanın ardından üzerinde ayakta durarak havalanabildiği bir kaykay geliştirdi. Song başarılı bir şekilde platformla havalandı, havada asılı kaldı ve iniş yaptı.

İLK PROTOTİP TEST SIRASINDA ALEV ALDI

Spider-Man evreninde Green Goblin'in kullandığı uçan planörden ilham alan Song, başlangıçta jet motoruyla çalışan bir prototip üzerinde çalıştı. Ancak test sırasında araç alev aldı. Ekipmanın zarar görmesine neden olan başarısız denemenin ardından tasarımını yeniden değerlendiren Song, sorunu analiz etmek için yapay zekadan yararlandı ve elektrikli itki sistemine geçti.

Yeniden tasarlanan platformda fırçasız motorlarla çalışan 10 itki ünitesi bulunuyor. İlk prototipteki jet motorlu düzenek yerini elektrikli sisteme bıraktı.

DAĞLARIN VE NEHİRLERİN ÜZERİNDE UÇUŞ YAPTI

Song'un, aracın kontrolünü öğrenmek için 10 günden fazla uçuş antrenmanı yaptığı belirtildi. Çin'in ekim ayındaki ulusal tatil döneminde Badong çevresinde denemeler gerçekleştiren girişimci Yangtze Nehri yakınlarında ve Baren Nehri manzara bölgesinde uçuş gösterileri yaptı.

Interesting Engineering'in haberine göre Song, 6 Ekim'de gerçekleştirdiği gösterilerden birinde 2 dakika süren uçuş sırasında 300 metreden fazla mesafe katetti.