Freni boşalan beton mikseri dehşet saçtı

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İstanbul
Çorum’un Laçin ilçesinde C.S. isimli şahsın kullandığı beton mikseri, freninin boşalması nedeniyle aynı yönde seyreden H.G.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil orta refüje çıkarak durabilirken, beton mikseri ise devrildi. Kazada mikser sürücüsü C.S., otomobil sürücüsü H.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.