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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:26

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor, silahlar devlete teslim edilecek

Irak'ın Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK'nın uzantısı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ), askeri yapısını sonlandırdı. Terör örgütü, Irak’ın federal güvenlik sistemine entegre olmak üzere hükümetle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor, silahlar devlete teslim edilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 17:26

’ta silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik süreç kapsamında, ülkedeki yasa dışı silahlı grupların geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki vilayetine bağlı Sincar ilçesinde faaliyet gösteren terör örgütü ’nın uzantısı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) askeri yapısını sona erdirdiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor, silahlar devlete teslim edilecek

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Irak'ta silahların devlet kontrolünde toplanması süreci kapsamında, PKK'nın uzantısı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) askeri yapısını sona erdirdiğini ve bünyesindeki üyelerin Irak federal güvenlik sistemine dahil edileceğini açıkladı.
Sincar Direniş Birlikleri ve Sincar Kadın Birlikleri bünyesindeki toplam 4 bin 165 örgüt üyesinin Irak federal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve silahların devlet kontrolünde toplanması konusunda anlaşma sağlandı.
Anlaşma ile bağımsız askeri yapının sona erdirilerek Irak devletinin güvenlik kurumları bünyesinde faaliyet gösterilmesi yönünde adım atıldı.
Silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesi, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi, terörün yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve istikrarın sağlanması açısından önem taşıyor.
Irak hükümeti, YBŞ bünyesindeki birliklerin ülkenin resmi güvenlik kurumlarına entegre edilmesi ve Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal makamlara devredilmesi kapsamında askeri bağların sona erdirilmesine yönelik bir tören düzenleyecek.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor, silahlar devlete teslim edilecek

SİLAHLAR DEVLET KONTROLÜNDE TOPLANACAK

YBŞ tarafından yapılan açıklamada, Sincar Direniş Birlikleri ile Sincar Kadın Birlikleri bünyesindeki toplam 4 bin 165 örgüt üyesinin Irak federal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Sürecin, taraflar arasında varılan mutabakatlar doğrultusunda yasal ve kurumsal çerçevede yürütüleceği ifade edildi. Anlaşmanın Sincar’da yeni bir ulusal ortaklık ve ortak sorumluluk döneminin temelini oluşturacağı kaydedildi.

TERÖRÜN YENİDEN ORTAYA ÇIKMASI ÖNLENECEK

Açıklamada, bağımsız askeri yapının sona erdirilerek Irak devletinin güvenlik kurumları bünyesinde faaliyet gösterilmesi yönünde adım atıldığı bildirildi. Ayrıca, silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesinin Irak’ın egemenliğinin güçlendirilmesi, terörün yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve istikrarın sağlanması açısından temel önem taşıdığı ifade edildi. Anlaşmanın uygulanması sürecinde YBŞ ve Sincar Kadın Birlikleri mensuplarının haklarının korunması ve Sincar’ın güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor, silahlar devlete teslim edilecek

GÜVENLİKTEN FEDERAL MAKAMLAR SORUMLU OLACAK

Irak hükümeti, YBŞ bünyesindeki birliklerin ülkenin resmi güvenlik kurumlarına entegre edilmesi ve Sincar Dağı’ndaki güvenlik sorumluluğunun federal makamlara devredilmesi kapsamında askeri bağların sona erdirilmesine yönelik bir tören düzenleneceğini duyurdu.

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#PKK
#musul
#Irak
#Sincar
#Ybş
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