Yüksekova’da yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, 2 yıl yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesinin ardından market işletmeciliğini bıraktı ve tarımsal faaliyetlere yöneldi.

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HABERİN ÖZETİ Esnaflığı bırakıp bu işe girdi! Kilosu 950 bin TL'ye satılıyor Yüksekova'da esnaflığı bırakan 53 yaşındaki Erişmiş, öğretmen yeğeninin tavsiyesiyle başladığı safran üretimini 200 metrekareden 2 dönüme yükseltti. Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle deneme amaçlı 200 metrekare alanda üretime başladı. İlk hasadın başarılı olmasıyla birlikte ekim alanını 2 dönüme çıkaran Erişmiş, bu yıl araziye 120 kilogram safran soğanı ekti. Tarlanın traktörle sürülmesi dışında tüm aşamalarının elle yapıldığını belirten Erişmiş, bir dönümden 200-300 gram safran aldıklarını ifade etti. Erişmiş, safranın Türkiye'de kilogramının 900-950 bin liraya satıldığını dile getirdi.

MUCİZE BİTKİ DENİLİYOR

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanılması nedeniyle halk arasında "mucize bitki" denilen safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

200 METREKAREDEN 2 DÖNÜME YÜKSELTTİ

Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti. Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Erişmiş, yaptığı açıklamada meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

ÜRETİME DENEME AMAÇLI BAŞLADI

İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

“TÜM AŞAMALARI ELLE YAPILIYOR”

Üretimin her aşamasının elle yapıldığını belirten Erişmiş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.