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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:25

TOGG'un günlük araç üretim hızı belli oldu! Bakan Kacır'dan önemli paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomotiv markası TOGG'un yeni modellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kacır, TOGG'un günlük araç üretim hızı hakkında bilgiler paylaştı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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TOGG'un günlük araç üretim hızı belli oldu! Bakan Kacır'dan önemli paylaşım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde gelecek yıl satışa sunulacak T6X ile tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine ilişkin çalışmaları incelediklerini açıkladı. Kacır TOGG'un 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalaması ve günlük 375 araç üretim hızıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

HABERİN ÖZETİ

TOGG'un günlük araç üretim hızı belli oldu! Bakan Kacır'dan önemli paylaşım

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un üretim kapasitesi ve yeni modelleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır, TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde gelecek yıl satışa sunulacak T6X ile tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledi.
TOGG'un 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalamasıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.
Tesisin günlük 375 araç üretim hızına ulaştığı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
TOGG'un günlük araç üretim hızı belli oldu! Bakan Kacır'dan önemli paylaşım

Bakan Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TOGG'un çalışmalarına dikkati çekti.

TOGG'un günlük araç üretim hızı belli oldu! Bakan Kacır'dan önemli paylaşım

TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde yeni modeli incelediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kampüste önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalamasıyla otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan TOGG, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor."

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ETİKETLER
#TOGG
#mehmet fatih kacır
#T6x
#T10f 4more Kehribar
#Togg Üretim Ve Teknoloji Kampüsü
#Otomobil
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