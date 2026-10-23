Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde gelecek yıl satışa sunulacak T6X ile tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine ilişkin çalışmaları incelediklerini açıkladı. Kacır TOGG'un 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalaması ve günlük 375 araç üretim hızıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

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HABERİN ÖZETİ TOGG'un günlük araç üretim hızı belli oldu! Bakan Kacır'dan önemli paylaşım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un üretim kapasitesi ve yeni modelleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde gelecek yıl satışa sunulacak T6X ile tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledi. TOGG'un 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalamasıyla faaliyet gösterdiği belirtildi. Tesisin günlük 375 araç üretim hızına ulaştığı ifade edildi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TOGG'un çalışmalarına dikkati çekti.

TOGG Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde yeni modeli incelediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kampüste önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana 1 endüstriyel robot ortalamasıyla otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan TOGG, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor."