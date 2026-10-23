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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:19

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi duyuruldu: 7 gövde rengi ile yollara çıkıyor

TOGG çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More için Kehribar Serisi'ni 7 farklı gövde rengiyle kullanıcıların beğenisine sundu. Özel seride jant, ön panjur, logo, yan ayna ve cam çerçevelerindeki Kehribar ayrıntıları ve Artisyn kumaşlı koltuklar ön plana çıkıyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 15:19

çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini Kehribar Serisi ile genişletiyor. Doğal kehribarın renklerinden ilham alan özel seri, 7 farklı gövde rengi ve 435 PS güç üreten motor sistemi gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi duyuruldu: 7 gövde rengi ile yollara çıkıyor

0:00 164
HABERİN ÖZETİ

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi duyuruldu: 7 gövde rengi ile yollara çıkıyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
TOGG, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini doğal kehribarın renklerinden ilham alan Kehribar Serisi ile genişletiyor.
Kehribar Serisi, 7 farklı gövde rengi seçeneği ile sunuluyor: Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin.
Seri, 435 PS güç üreten motor sistemi ile dikkat çekiyor.
Tasarımda jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar kehribar detayları kullanılmış.
İç mekânda Artisyn kumaş ve kabartma desenli koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler bulunuyor.
T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ile 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşıyor.
89.6 kWh batarya kapasitesi ile 500 kilometre menzil sunan modelin hızlı şarj süresi 26.5 dakika.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More'u Kehribar Serisi ile kullanıcılarla buluşturuyor. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F'in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi duyuruldu: 7 gövde rengi ile yollara çıkıyor

YEDİ FARKLI GÖVDE RENGİ SEÇENEĞİ

Ayder, , Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More’un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.

TOGG'un özel seri yaklaşımının yeni üyesi Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarını yansıtan Obsidiyen Serisi’nin ardından Kehribar, sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü markanın tasarım dünyasına taşıyor. Anadolu’nun ruhunu ve zamanın izlerini taşıyan Kehribar, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi duyuruldu: 7 gövde rengi ile yollara çıkıyor

T10F 4More Kehribar Serisi’nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor.

İç mekânda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.

TOGG T10F 4More Kehribar Serisi duyuruldu: 7 gövde rengi ile yollara çıkıyor

Kehribar Serisi, kendine özgü tasarım ayrıntılarını T10F 4More’un üstün performansıyla bir araya getiriyor. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor. 89.6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunan model, 26.5 dakikalık hızlı şarj süresiyle de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

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#TOGG
#seyhan
#Ayder
#T10f 4more
#Kehribar Serisi
#Otomobil
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