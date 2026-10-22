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Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:49
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1
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

Anahtarsız giriş sistemine sahip arabaları hedef alan hırsızlar, kolayca temin edilebilen cihazlarla anahtar sinyalini kopyalayarak araçların kilidini saniyeler içinde açabiliyor. Peki bu durumu mikrodalga fırın ile engelleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

2
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

SlashGear sitesinin haberine göre, röle saldırısı olarak bilinen bu yönteme karşı mikrodalga fırın gibi metal kapalı alanlar sinyal engelleyici işlevi görerek anahtarın sinyalinin kopyalanmasını engelliyor. Ancak unutulmaması gereken bir güvenlik riski var.

3
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

RELAY ATTACK (RÖLE SALDIRISI) NASIL YAPILIR?

Röle saldırısında hırsızlar, araç anahtarının yaydığı sinyali özel cihazlarla yakalayıp güçlendiriyor ve yakındaki başka bir alıcıya aktarıyor. Böylece anahtar evinizin içinde olsa aracın kilidini uzaktan açabiliyorlar. Üstelik bu işlemi yapmaları saniyeler sürüyor.

4
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

Mikrodalga fırının metal gövdesi, Faraday kafesi olarak bilinen elektromanyetik kalkanın etkisini oluşturabiliyor. Anahtarı fırının içine yerleştirdiğinizde sinyal dışarıya ulaşmıyor ve hırsızlar tarafından algılanamıyor. Ancak bu yöntemin işe yaraması için anahtarı fırın çalışmadan önce çıkarmanız lazım.

5
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

Anahtarı fırının içinde unutup fırını çalıştırırsanız hem anahtara hem de fırına zarar verebilirsiniz. Mikrodalganın oluşturduğu ısı ve elektrik enerjisi, anahtarın piline ve elektronik bileşenlerine hasar verir. Anahtarların çoğunda kullanılan sert plastik dış kaplama da yüksek sıcaklıkta eriyebilir.

6
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

MİKRODALGA YERİNE ÖZEL ÇANTALARI DA KULLANABİLİRSİNİZ

Bazı araç sahipleri, mikrodalga fırın kullanmak yerine otomobil anahtarları için üretilen Faraday çantalarını tercih edebiliyor. Bu tür çantalar, anahtarın yaydığı sinyalin dışarıya ulaşmasını engellemek amacıyla tasarlanır.

7
Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

Bununla birlikte anahtarınızı üst katta, pencerelerden uzak bir odada tutarak sinyalin sokak seviyesinden algılanmasını zorlaştırabilirsiniz. Direksiyon kilidi de hırsızların araca erişmeleri halinde otomobili kullanarak uzaklaşmalarını güçleştiriyor.

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Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

Dondurucu gibi başka ev aletleri de anahtar sinyalini zayıflatabilir. Ancak uzun süre soğuğa maruz kalmak anahtara zarar da verebilir.

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