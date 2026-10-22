Mikrodalga fırın arabanızı hırsızlıktan koruyabilir: İşte çok az kişinin bildiği zekice yöntem

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Anahtarsız giriş sistemine sahip arabaları hedef alan hırsızlar, kolayca temin edilebilen cihazlarla anahtar sinyalini kopyalayarak araçların kilidini saniyeler içinde açabiliyor. Peki bu durumu mikrodalga fırın ile engelleyebileceğinizi biliyor muydunuz?
SlashGear sitesinin haberine göre, röle saldırısı olarak bilinen bu yönteme karşı mikrodalga fırın gibi metal kapalı alanlar sinyal engelleyici işlevi görerek anahtarın sinyalinin kopyalanmasını engelliyor. Ancak unutulmaması gereken bir güvenlik riski var.
Röle saldırısında hırsızlar, araç anahtarının yaydığı sinyali özel cihazlarla yakalayıp güçlendiriyor ve yakındaki başka bir alıcıya aktarıyor. Böylece anahtar evinizin içinde olsa aracın kilidini uzaktan açabiliyorlar. Üstelik bu işlemi yapmaları saniyeler sürüyor.
Mikrodalga fırının metal gövdesi, Faraday kafesi olarak bilinen elektromanyetik kalkanın etkisini oluşturabiliyor. Anahtarı fırının içine yerleştirdiğinizde sinyal dışarıya ulaşmıyor ve hırsızlar tarafından algılanamıyor. Ancak bu yöntemin işe yaraması için anahtarı fırın çalışmadan önce çıkarmanız lazım.
Anahtarı fırının içinde unutup fırını çalıştırırsanız hem anahtara hem de fırına zarar verebilirsiniz. Mikrodalganın oluşturduğu ısı ve elektrik enerjisi, anahtarın piline ve elektronik bileşenlerine hasar verir. Anahtarların çoğunda kullanılan sert plastik dış kaplama da yüksek sıcaklıkta eriyebilir.
Bazı araç sahipleri, mikrodalga fırın kullanmak yerine otomobil anahtarları için üretilen Faraday çantalarını tercih edebiliyor. Bu tür çantalar, anahtarın yaydığı sinyalin dışarıya ulaşmasını engellemek amacıyla tasarlanır.
Bununla birlikte anahtarınızı üst katta, pencerelerden uzak bir odada tutarak sinyalin sokak seviyesinden algılanmasını zorlaştırabilirsiniz. Direksiyon kilidi de hırsızların araca erişmeleri halinde otomobili kullanarak uzaklaşmalarını güçleştiriyor.
Dondurucu gibi başka ev aletleri de anahtar sinyalini zayıflatabilir. Ancak uzun süre soğuğa maruz kalmak anahtara zarar da verebilir.