Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

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İstanbul
Tesla, kullanıcıların kendi araçlarını robotaksi olarak kullanabileceği tarihi açıkladı. Şirketin Otonom Sürüşten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, ilk müşteri araçlarının gelecek yıl robotaksi filosuna katılacağını söyledi.
Elluswamy, Cybercab ve Model Y modellerinin ortak kullandığı yazılımı V15 sürümüyle kullanıcılara sunacaklarını ifade etti.
Müşterilere ait Model Y araçlarının otonom çalışması için Tesla'nın coğrafi sınırlandırma sistemi ve filo yönetimi altyapısına dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Elluswamy, ilk otomobillerin 2027 2. çeyrekte filoya katılacağını dile getirdi.
Ancak Tesla'nın açıkladığı tarihin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Şirketin CEO'su Elon Musk, yıllardır denetimsiz otonom sürüş ve müşterilerin kendi araçlarıyla robotaksi hizmeti sunması konusunda iddialı hedefler açıklıyor ancak şu ana kadar hiçbirini tutturabilmiş değil.
Musk, 2019'da şirketin ilk Yapay Zeka Günü etkinliğinde, Tesla sahiplerinin araçlarını şirketin "Tesla Network" adlı robotaksi ağına dahil edebileceğini söylemişti.
Araçların otonom şekilde yolcu arayarak sahiplerine pasif gelir sağlayacağını belirten Musk, bu sistemi Uber ve Airbnb'ye benzetti. 2020 yılına kadar yollarda 1 milyon Tesla robotaksinin bulunacağını da öne sürmüştü.
Aradan geçen yıllara rağmen bu sözlerin hiçbirisi gerçekleşmedi. Tesla’nın Teksas ve Florida’da birkaç yüz robotaksisi bulunuyor. Ancak araçların bir bölümünde hâlâ insan güvenlik görevlileri yer alıyor. Şirket Austin'de sürücüsüz çalışan Cybercab araçları da kullanıyor.
Bununla birlikte, kullanıcıların araçlarını robotaksi olarak kullanması için yazılım güncellemesi yeterli olmayabilir. Devletlerin de otonom yolcu taşımacılığına izin vermesi gerekiyor.
Tesla, 2027'nin ikinci çeyreğine kadar teknik ve yasal engelleri aşmayı umuyor.