Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Ancak Tesla'nın açıkladığı tarihin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Şirketin CEO'su Elon Musk, yıllardır denetimsiz otonom sürüş ve müşterilerin kendi araçlarıyla robotaksi hizmeti sunması konusunda iddialı hedefler açıklıyor ancak şu ana kadar hiçbirini tutturabilmiş değil.