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Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:57
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1
Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Tesla, kullanıcıların kendi araçlarını robotaksi olarak kullanabileceği tarihi açıkladı. Şirketin Otonom Sürüşten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, ilk müşteri araçlarının gelecek yıl robotaksi filosuna katılacağını söyledi.

2
Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Elluswamy, Cybercab ve Model Y modellerinin ortak kullandığı yazılımı V15 sürümüyle kullanıcılara sunacaklarını ifade etti.

3
Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Müşterilere ait Model Y araçlarının otonom çalışması için Tesla'nın coğrafi sınırlandırma sistemi ve filo yönetimi altyapısına dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Elluswamy, ilk otomobillerin 2027 2. çeyrekte filoya katılacağını dile getirdi.

4
Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Ancak Tesla'nın açıkladığı tarihin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Şirketin CEO'su Elon Musk, yıllardır denetimsiz otonom sürüş ve müşterilerin kendi araçlarıyla robotaksi hizmeti sunması konusunda iddialı hedefler açıklıyor ancak şu ana kadar hiçbirini tutturabilmiş değil.

5
Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Musk, 2019'da şirketin ilk Yapay Zeka Günü etkinliğinde, Tesla sahiplerinin araçlarını şirketin "Tesla Network" adlı robotaksi ağına dahil edebileceğini söylemişti.

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Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Araçların otonom şekilde yolcu arayarak sahiplerine pasif gelir sağlayacağını belirten Musk, bu sistemi Uber ve Airbnb'ye benzetti. 2020 yılına kadar yollarda 1 milyon Tesla robotaksinin bulunacağını da öne sürmüştü.

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Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Aradan geçen yıllara rağmen bu sözlerin hiçbirisi gerçekleşmedi. Tesla’nın Teksas ve Florida’da birkaç yüz robotaksisi bulunuyor. Ancak araçların bir bölümünde hâlâ insan güvenlik görevlileri yer alıyor. Şirket Austin'de sürücüsüz çalışan Cybercab araçları da kullanıyor.

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Tesla sahipleri araçlarını robotaksi olarak kullanıp para kazanabilecek

Bununla birlikte, kullanıcıların araçlarını robotaksi olarak kullanması için yazılım güncellemesi yeterli olmayabilir. Devletlerin de otonom yolcu taşımacılığına izin vermesi gerekiyor.

Tesla, 2027'nin ikinci çeyreğine kadar teknik ve yasal engelleri aşmayı umuyor.

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