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Otomobil
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:38

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye’nin 2025 yılında ürettiği motorlu araç sayısı ve dünya sıralamasındaki yeri belli oldu. 1,4 milyonu aşan üretimle ilk 15 ülke arasında bulunan Türkiye pek çok ülkeyi geride bıraktı. Peki Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:38

Dünya otomotiv sektöründe 2025 yılında en çok üretim yapan ülkeleri belli oldu. Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verilerine göre , yıl boyunca 1 milyon 419 bin 464 motorlu araç üretti. Bu sonuçla dünya genelinde ilk 15'e girdi. Peki Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? 
 

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE OTOMOTİV ALANINDA KAÇINCI SIRADA? 

Türkiye, 2025 yılında 1 milyon 419 bin 464 motorlu araç üretimiyle dünya sıralamasında 13. sırada yer aldı. Üretim rakamları, Türkiye’nin küresel otomotiv sanayisindeki konumunu ortaya koyarken ilk 10 ile arasındaki farkın da sınırlı olduğunu gösterdi. Listenin 10. sırasında bulunan , aynı dönemde 1 milyon 463 bin 991 araç üretti. Türkiye ile Fransa arasındaki fark 44 bin 527 araç olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

2025'TE EN FAZLA ARAÇ HANGİ ÜLKEDE ÜRETİLDİ?

OICA verilerine göre , 2025 yılında 34 milyon 530 bin 738 motorlu araç üreterek dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı. ABD’nin üretimi 10 milyon 243 bin 844, Japonya’nın üretimi ise 8 milyon 410 bin 232 araç oldu. Çin ile ABD arasındaki fark 24 milyonun üzerine çıktı.

DÜNYANIN EN ÇOK MOTORLU ARAÇ ÜRETEN ÜLKELERİ 

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

1. Çin – 34.530.738

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

 

2. ABD – 10.243.844

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

3. Japonya – 8.410.232

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

4. Hindistan – 6.490.810

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

5. Almanya – 4.148.836

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

6. Güney Kore – 4.102.200

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

7. Meksika – 4.092.448

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

8. Brezilya – 2.644.054

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

9. İspanya – 2.274.026

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

10. Fransa – 1.463.991

 

Dünyanın en çok araba üreten ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye ise 1 milyon 419 bin 464 araçlık üretimiyle listenin 13. sırasında yer aldı.

ETİKETLER
#fransa
#Türkiye
#Çin
#otomotiv sektörü
#Oica
#Otomobil
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