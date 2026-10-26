Akdeniz'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,5, derinliğini ise 5,0 km olarak açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 (Mw), derinliğini ise 35,1 km olarak bildirdi. Sarsıntı 26.10.2026 tarihinde saat 16:19 - 16:20 civarında gerçekleşti.

Deprem yerin 5 km altında gerçekleşirken AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;

GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

26.10.2026, 16:19:59 TSİ

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 5.0 km

https://x.com/Kandilli_info/status/2114711147307835413

AFAD'ın verileri ise şu şekilde;

Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2026-10-26

Saat: 16:20:03 TSİ

Enlem: 34.70833 N

Boylam: 25.98317 E

Derinlik: 35.1 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2114716847987740836