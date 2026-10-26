Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

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İstanbul
Akdeniz'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5 km altında gerçekleşirken AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;
https://x.com/Kandilli_info/status/2114711147307835413
AFAD'ın verileri ise şu şekilde;