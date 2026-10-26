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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:59

Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:59

'de deprem oldu. 'nin verilerine göre; açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,5, derinliğini ise 5,0 km olarak açıkladı.
AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 (Mw), derinliğini ise 35,1 km olarak bildirdi.
Sarsıntı 26.10.2026 tarihinde saat 16:19 - 16:20 civarında gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

Deprem yerin 5 km altında gerçekleşirken AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk verileri açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;

  • GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
  • 26.10.2026, 16:19:59 TSİ
  • Büyüklük: 4.5
  • Derinlik: 5.0 km

https://x.com/Kandilli_info/status/2114711147307835413

AFAD'ın verileri ise şu şekilde;

  • Büyüklük: 4.3 (Mw)
  • Yer: Akdeniz
  • Tarih: 2026-10-26
  • Saat: 16:20:03 TSİ
  • Enlem: 34.70833 N
  • Boylam: 25.98317 E
  • Derinlik: 35.1 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2114716847987740836

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#Akdeniz
#kandilli rasathanesi
#Girit Adası
#Gündem
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