Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası emeklilere müjde: 2027 bütçesinde yer alacak

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İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği mali iyileştirme adımlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Emeklilerin alım gücü ve yaşam standartlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartları sonuna kadar zorlayarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz."
Düzenlemenin yasal altyapısına ilişkin takvimi de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis gündemine taşınacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."
Açıklamayla birlikte, 2027 yılı bütçe maratonunda emeklilerin gelirlerini artıracak yeni mali paketin detaylarının sene sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.