Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası emeklilere müjde: 2027 bütçesinde yer alacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu müjdeledi. Yasal düzenlemenin sene sonuna kadar TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 20:32

'nde Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği mali iyileştirme adımlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası emeklilere müjde: 2027 bütçesinde yer alacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2027 bütçesinde emeklilerin mali durumunu iyileştirecek adımlar atılacağını ve ilgili yasal düzenlemenin sene sonuna kadar TBMM'ye geleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve şartları zorlama pahasına ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini vurguladı.
2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulacağı ifade edildi.
İhtiyaç duyulan yasal düzenlemenin hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirilmesinin ümit edildiği belirtildi.
2027 yılı bütçe maratonunda emeklilerin gelirlerini artıracak yeni mali paketin detaylarının sene sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

"2027 BÜTÇESİNDE MALİ İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Emeklilerin alım gücü ve yaşam standartlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartları sonuna kadar zorlayarak emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası emeklilere müjde: 2027 bütçesinde yer alacak

SENE SONUNA KADAR TBMM'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin yasal altyapısına ilişkin takvimi de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis gündemine taşınacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde 'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

Açıklamayla birlikte, 2027 yılı bütçe maratonunda emeklilerin gelirlerini artıracak yeni mali paketin detaylarının sene sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gol atma peşinde değiliz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilik hesabınız değişebilir! SGK’dan sigortasız çalışanları ilgilendiren karar
ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
#cumhurbaşkanlığı külliyesi
#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
#2027 Bütçesi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.