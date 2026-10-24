Emeklilik hesabınız değişebilir! SGK’dan sigortasız çalışanları ilgilendiren karar

Yeni sistemde, birden fazla tespit varsa işleyiş adım adım şöyle gerçekleşecek:

En Eski Tarih: Sigortalının aynı iş yerinde fiilen çalıştığına dair ilk belge, işe giriş tarihi kabul edilecek.

Gün Hesabı: Aynı ayda ve takip eden aylarda tespit edilen her bir gün için 1 gün hizmet verilecek.

Çalışma Türü: Bu tür ilişkiler kısmi süreli çalışma (part-time) olarak ele alınacak.

Kopukluk Durumu: Eğer arada tespit bulunmayan bir ay varsa, takip eden aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş sayılacak. Önceki çalışma ise hizmet verilen son gün itibarıyla kapatılacak (işten ayrılış).

İtiraz Hakkı: Çalışmanın kesintisiz ve sürekli olduğunu iddia edenler itiraz edebilecek. İtiraz hâlinde dosya gerekli inceleme ve tespitlerin yapılması için sosyal güvenlik denetmelerine sevk edilecek.

