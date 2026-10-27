Fon Tasfiye Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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İstanbul
TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" Resmi Gazete'nin 27 Ekim Salı günü tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Fon kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte mağdurlara bir milyon liraya kadar ödeme yapılacak. . Ancak ödenecek tutarın yatırımcının mevcut hak ve alacağını aşmayacak.