TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" Resmi Gazete'nin 27 Ekim Salı günü tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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HABERİN ÖZETİ Fon Tasfiye Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun teklifinin adı: Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi. Kanun teklifinin numarası: 7596. Kabul edildiği yer: TBMM. Yayımlandığı yer: Resmi Gazete. Yayımlanma tarihi: 27 Ekim Salı. Yürürlüğe girme durumu: Yürürlüğe girdi.

Fon kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte mağdurlara bir milyon liraya kadar ödeme yapılacak. . Ancak ödenecek tutarın yatırımcının mevcut hak ve alacağını aşmayacak.