SPK tarafından paylaşılan 22 Ekim 2026 tarihli basın duyurusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan Kanun Teklifi kapsamında kamuoyunda oluşan soru işaretlerine açıklık getirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için flaş açıklama: Takas ve pay blokajı netleşti SPK, TBMM'de görüşülmekte olan Kanun Teklifi kapsamında sermaye piyasası araçlarının takas ve tasfiye süreçlerine ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerine açıklık getirdi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi uyarınca takas talimatları, işlemleri ve ödemeler kuruluşların tasfiyesi veya faaliyetlerinin durdurulması durumunda dahi iptal edilemiyor veya geri alınamıyor. TEFAS'ta verilen her satış talimatı kendiliğinden tamamlanmış bir takas işlemi sayılmıyor ve pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki kayıtlar takasın başladığını göstermiyor. Takas işlemi, nakdin yatırımcı hesabına geçmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılmasıyla tamamlanıyor. Kanun Teklifi tamamlanmış işlemleri etkilemiyor; yalnızca takas süreci henüz tamamlanmamış talimatlar tasfiye kapsamına alınıyor. Pay blokaj kaydı bulunan yatırımcılar toplam 455 bin 758 fon pay sahibi arasında yer alıyor ve ayrı bir grup oluşturmuyor.

SPK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Kanun Teklifi kapsamında kamuoyunda takas kesinliği ve pay blokajı konusunda tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır.

KANUN GEREĞİ BAZI İŞLEMLER GERİ ALINAMIYOR, İPTAL EDİLEMİYOR

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79’uncu maddesinin birinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi hâlinde dahi geri alınamayacağı ve iptal edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hükmün amacı, gerçekleştirilen işlemlerde oluşan takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez şekilde yürütülmesi ilkesi getirilerek sermaye piyasalarına duyulan güveni korumaktır.

Ancak söz konusu hüküm, TEFAS üzerinden verilen tüm talimatlar bakımından, işlemin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın uygulanması gerektiğini ifade etmemektedir. TEFAS, klasik organize piyasalardan farklı olarak, yatırım fonu katılma paylarının yatırımcılar tarafından fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkân sağlayan bir platformdur. Bu nedenle, TEFAS’ta verilen her satış talimatı kendiliğinden tamamlanmış bir takas işlemi değildir.

TEK BAŞINA TAKASIN BAŞLADIĞI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR

Tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar bakımından, satış talimatlarının verilmiş olması veya sistemde belirli bir kaydın bulunması tek başına takasın başladığı anlamına gelmemektedir. Takas işlemi, alınan talimattan sonra nakdin yatırımcı hesabına geçirilmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması ile tamamlanmaktadır.

Bu nedenle, henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınması; fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacaktır. Nitekim pay blokaj kaydı bulunan kişiler de 455.758 fon pay sahibi arasında yer almakta olup ilave bir grup teşkil etmemektedir.

KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN DÜZENLEME, TAMAMLANMIŞ İŞLEMLERİ ETKİLEMEMEKTEDİR

Kanun Teklifinde yer alan düzenleme, tamamlanmış işlemleri etkilememektedir. Yalnızca henüz takas süreci tamamlanmamış talimatları kapsamaktadır. Bu talimatlar, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden Kanun Teklifi kapsamında diğer katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirilecektir.

Düzenlemenin amacı, anılan fon pay sahiplerinin hukuki statüsüne açıklık kazandırılması ve tasfiye kapsamında sahip oldukları hakların belirgin hâle getirilmesidir. Bu yönüyle düzenleme, belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ve ölçülü bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.