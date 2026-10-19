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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:53

SPK duyurdu: Peker GYO satışında zorunlu pay alım teklifi yapmayan Tera Yatırım'ın oy hakları donduruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yönetim kontrolünü devralan Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine radikal bir karar aldı. SPK, Tera Yatırım Holding ve ilişkili kuruluşların oy haklarının dondurulduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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SPK duyurdu: Peker GYO satışında zorunlu pay alım teklifi yapmayan Tera Yatırım'ın oy hakları donduruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:53

, Tera Yatırım Holding ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ilişkin duyuru, ilke ve kararlarını yayımladı.

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YAPILMADI, OY HAKLARI DONDU

Kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 314 milyon 754 bin 719,80 lira nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralarak şirketin yönetim kontrolünü elde eden Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Tera Yatırım Holding AŞ ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) sahip oldukları oy haklarının 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kendiliğinden donduğunu bildirdi.

SPK duyurdu: Peker GYO satışında zorunlu pay alım teklifi yapmayan Tera Yatırım'ın oy hakları donduruldu

SPK, daha önce tasfiyesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) donmuş oy haklarının çözülmesine ve bu hususun Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesini kararlaştırdı.

DONAN PAYLAR BORSADA SATILAMAYACAK

Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon’un sahip olduğu ve oy hakları donan payların, pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar borsada alım satıma konu yapılamayacak paylar statüsüne alınması gerektiğinin AŞ’ye bildirilmesine ve söz konusu statünün anılan payları borsa dışında alacak kişiler için de geçerli olmasına hükmeden Kurul, donmuş oy haklarının genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağına karar verdi.

Oy haklarının, Kurulun aksi yöndeki kararları saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın kendiliğinden çözüleceğini kararlaştıran SPK, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Tera Yatırım Holding AŞ'nin Peker GYO paylarını devralmasının kamuya açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcıların, varsa meydana gelen zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ hakkında yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine hükmetti.

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#Spk
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Tera Yatırım Holding
#Tera Yatırım Menkul Değerler
#Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
#Ekonomi
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