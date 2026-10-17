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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:57

SPK’dan borsada manipülasyon hamlesi! Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirme

Sermaye Piyasası Kurulu, borsada şeffaflığı güçlendirmek ve manipülasyonu önlemek amacıyla serbest fonlara sıkı denetimler getirirken Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecini de başlattı. Ekonomist Necmettin Batırel, borsada yeni güvenlik önemlerini anlattı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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SPK’dan borsada manipülasyon hamlesi! Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirme
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:57

(SPK), borsada şeffaflığı artırmak ve manipülatif işlemlerle mücadeleyi güçlendirmek için yeni adımlar atıyor. Serbest fonlara sıkı denetim getirilirken Hedef Portföy’ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecinin başlatılmasına da izin verildi. Ekonomist , sermaye piyasalarındaki gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a anlattı.

SPK’dan borsada manipülasyon hamlesi! Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirme

Sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla ile Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda bir dizi kritik adım atılıyor.  Batırel, alınacak yeni önlemleri sıraladı:

Sermaye Piyasası Suçlarıyla Mücadele: Fonların koordineli işlemleri de dâhil olmak üzere piyasa suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeler tamamlanacak.

Nihai Pay Sahipliğinde Şeffaflık: Uluslararası endeks sağlayıcıların (MSCI vb.) değerlendirmeleri dikkate alınarak bilgi akışı güçlendirildi ve nihai pay sahipliği yapısı daha şeffaf hâle getirildi.

Haftalık Portföy Açıklama Zorunluluğu: Yeni Fon Rehberi kapsamında serbest fonların portföylerini haftalık olarak kamuoyuna açıklaması sağlandı.

Pay Sahipliği Eşiklerinin Duyurulması: TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesi durumunda anlık duyuru yapılması zorunlu kılındı.

Fonlara belirli yoğunlaşma limitleri getirildi; borçlanma işlemlerinin ise organize piyasalarda ve teminatlı olarak yapılması zorunluluğu yürürlüğe konuldu. Yatırımcı haklarını korumak adına piyasadaki sorunlu fonların tasfiye süreçleri hızlandırıldı.

Ekonomi yönetiminin ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) şeffaflığı artırmaya yönelik kararları, piyasalarda güven ortamını pekiştirecek ve manipülatif hareketleri azaltarak uzun vadeli yabancı sermaye girişini hızlandıracak. 

SPK’dan borsada manipülasyon hamlesi! Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirme

MANİPÜLASYONA KARŞI YENİ ADIMLAR

Manipülasyon ve Volatilite Azalacak: Fonların koordineli işlemleri ve piyasa bozucu eylemlere karşı getirilecek sert yaptırımlar, hisselerdeki yapay fiyat hareketlerini (spekülasyonu) sınırlayacaktır. Bu durum, borsadaki sert dalgalanmaları (volatiliteyi) azaltır. Uluslararası endeks sağlayıcıların kriterleri dikkate alınarak atılan bu adımlar, Türkiye'nin gri liste sonrası dönemde küresel fonlar için cazibesini artıracak. Şirketlerin arka planındaki gerçek ortakların netleşmesi, insider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) riskini düşürerek küçük yatırımcıyı koruyacak.

Serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması zorunluluğunun, bu fonlardaki gizemli veya aşırı riskli pozisyonları görünür kılacağını ifade eden Batırel, "Fonlara getirilen yoğunlaşma limitleri ve borçlanma işlemlerinin organize ve teminatlı piyasalarda yapılması zorunluluğu, fon piyasasındaki sistemik riskleri ve batık riskini azaltacak. Bakan Şimşek'in işaret ettiği sorunlu fonların hızla tasfiye edilmesi, fon sistemine olan genel güveni tazeleyerek TEFAS ekosistemine yeni ve sağlıklı nakit girişini tetikleyecek.

Sermaye piyasalarının daha adil ve rekabetçi işlemesi, Türkiye'nin ülke risk primini (CDS) olumlu etkileyerek aşağı çekecek. Yatırımcı haklarının yasal güvencelerle korunması (2027 hedefli yeni yasal düzenleme), yerli tasarruf sahiplerinin mevduat veya döviz yerine sermaye piyasalarına daha güvenle uzun vadeli yatırım yapmasını sağlayacak" dedi.

SPK’dan borsada manipülasyon hamlesi! Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirme

HEDEF PORTFÖY DE TASFİYE EDİLECEK

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan duyuruya göre, Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin yeni bir karar alındı.

Bu kapsamda, 30 Eylül 2026 tarihli Kurul Bülteni'nde yayımlanan karar doğrultusunda, tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin başlatılmasına izin verildi.

SPK'nin 16 Ekim 2026 tarihli haftalık bülteninde yayımlanan duyuruya göre karar, Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye kararlarının ardından alındı. Hedef Portföy fonlarının tasfiye sürecine ilişkin uygulama esasları da netleştirildi.

SPK’dan borsada manipülasyon hamlesi! Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirme

TASFİYE SÜRECİNDE A1 CAPITAL, BULLS VE PARDUS MODELİ UYGULANACAK

SPK, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin, 30 Eylül 2026 tarihli Kurul kararında A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verdi. Söz konusu kararda, tasfiye sürecindeki fonların atanan Ziraat Bankası yetkilisiyle birlikte tasfiye edilmesi öngörülmüştü.

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ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#sermaye piyasası kurulu
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Hedef Portföy
#Ekonomi
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