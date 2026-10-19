SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

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İstanbul
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi.
SPK Başkanı Mahmut Sütcü de sağlık sorunları sebebiyle istifa dilekçesini sundu.