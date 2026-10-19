Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.

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HABERİN ÖZETİ SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. SPK Başkanı Mahmut Sütçü Sağlık sorunları İstifa etti

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdi.

SPK Başkanı Mahmut Sütcü de sağlık sorunları sebebiyle istifa dilekçesini sundu.