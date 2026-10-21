SPK'dan yeni karar: Üç yatırım kuruluşunun faaliyetleri durduruldu

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İstanbul
Piyasalarda devam eden fon soruşturmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gece yarısı kritik bir son dakika hamlesi geldi. SPK’nın 20 Ekim 2026 tarihli ve 2026/72 sayılı bülteninde, Türkiye sermaye piyasalarında geniş işlem hacmine sahip üç aracı ve yatırım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin yeni kararları yayımlandı.
Alınan karara göre; Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetleri 21 Ekim 2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durduruldu.
SPK bülteninde yer alan resmi açıklama metnine göre söz konusu geçici durdurma kararları şu şekilde:
a) Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97 nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21.10.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
b) Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21.10.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
c) Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21.10.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.