Piyasalarda devam eden fon soruşturmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gece yarısı kritik bir son dakika hamlesi geldi. SPK’nın 20 Ekim 2026 tarihli ve 2026/72 sayılı bülteninde, Türkiye sermaye piyasalarında geniş işlem hacmine sahip üç aracı ve yatırım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin yeni kararları yayımlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SPK'dan yeni karar: Üç yatırım kuruluşunun faaliyetleri durduruldu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni bülteninde üç yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. SPK'nın yeni bülteninde üç yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin kararlar açıklandı. Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu durdurma kararı 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ÜÇ ARACI KURUMUN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Alınan karara göre; Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetleri 21 Ekim 2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

SPK bülteninde yer alan resmi açıklama metnine göre söz konusu geçici durdurma kararları şu şekilde:

a) Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97 nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21.10.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

b) Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21.10.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

c) Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 21.10.2026 tarihi saat 00:01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.