Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 00:55

Ekonomi bürokrasisinde kritik atamalar: Hazine ve Maliye, SPK ve Gelir İdaresi'nde önemli değişiklikler

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, Kutluhan Taşkın'ın atandı. SPK Başkanı Mahmut Sütçü ve Kamu Gözetimi Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan Gelir atandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ekonomi bürokrasisinde kritik atamalar: Hazine ve Maliye, SPK ve Gelir İdaresi'nde önemli değişiklikler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 00:55

20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

HABERİN ÖZETİ

Ekonomi bürokrasisinde kritik atamalar: Hazine ve Maliye, SPK ve Gelir İdaresi'nde önemli değişiklikler

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla kamu kurumlarında çeşitli atama ve görevden almalar gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
SPK Başkanı Mahmut Sütçü ve Kamu Gözetimi Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanı olarak atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3 il müdürü görevden alınırken toplam 13 atama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş getirildi, Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel görevden alındı.
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ekonomi bürokrasisinde kritik atamalar: Hazine ve Maliye, SPK ve Gelir İdaresi'nde önemli değişiklikler

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA ATAMALAR

Gelir İdaresi Başkanlığında; Gelir İdaresi Başkanlığına, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım, Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekayi Çenge ve Gelir İdaresi Daire Başkanı Hüseyin Azili atandı. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'na ise Ferhat Dinçer atandı.

ADLİ TIP'TA ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Ali Ulvi Çalık, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Refik Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü'ne Çiğdem Açıkyıldız Kazel atandı.

Ekonomi bürokrasisinde kritik atamalar: Hazine ve Maliye, SPK ve Gelir İdaresi'nde önemli değişiklikler

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise; Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat görevden alınarak yerine Yusuf Sarıkaya, Muş Çevre ve Şehircilik Müdürü Yusuf Akkaya görevden alınarak yerine Murat Turan atandı. Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Hasan Mehmet Kuyumcu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Abdullah Yenigün, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ertuğrul Yıldırım, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Özgür Somuncu, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mesut Önem, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ise Resul Deveci atandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde; Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, 1. Hukuk Müşavirliğine ise Nigar Genç atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker atandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon Kurulu 6. kez toplandı: Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düştü! 40.8 milyar TL ödeme yapıldı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.