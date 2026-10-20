20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ekonomi bürokrasisinde kritik atamalar: Hazine ve Maliye, SPK ve Gelir İdaresi'nde önemli değişiklikler 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla kamu kurumlarında çeşitli atama ve görevden almalar gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı. SPK Başkanı Mahmut Sütçü ve Kamu Gözetimi Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanı olarak atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 3 il müdürü görevden alınırken toplam 13 atama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş getirildi, Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel görevden alındı. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alındı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA ATAMALAR

Gelir İdaresi Başkanlığında; Gelir İdaresi Başkanlığına, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım, Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekayi Çenge ve Gelir İdaresi Daire Başkanı Hüseyin Azili atandı. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'na ise Ferhat Dinçer atandı.

ADLİ TIP'TA ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Ali Ulvi Çalık, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Refik Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü'ne Çiğdem Açıkyıldız Kazel atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise; Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat görevden alınarak yerine Yusuf Sarıkaya, Muş Çevre ve Şehircilik Müdürü Yusuf Akkaya görevden alınarak yerine Murat Turan atandı. Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ecevit Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Hasan Mehmet Kuyumcu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Abdullah Yenigün, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ertuğrul Yıldırım, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Özgür Somuncu, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mesut Önem, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ise Resul Deveci atandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde; Yönetim Kurulu Üyeliğine Hikmet Yıldırım, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Ercan, 1. Hukuk Müşavirliğine ise Nigar Genç atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Özge Umut Eker atandı.