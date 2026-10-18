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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:15

Fon Kurulu 6. kez toplandı: Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düştü! 40.8 milyar TL ödeme yapıldı

Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 6. kez toplandı. Toplantıda süreçle ilgili kanun teklifi ve ek düzenleme üzerinde duruldu. Şimdiye kadar 45 binin üzerindeki fon yatırımcısına 40.8 milyar TL ödenirken tasfiye sürecindeki fon sayısının da 65'e düştüğü açıklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Fon Kurulu 6. kez toplandı: Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düştü! 40.8 milyar TL ödeme yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 19:15

Türkiye'de haftalardır gündemin baş sırasında olan usulsüz çalıştırılan sermaye piyasası işlemleriyle ilgili Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

HABERİN ÖZETİ

Fon Kurulu 6. kez toplandı: Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düştü! 40.8 milyar TL ödeme yapıldı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 6. kez toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nda tasfiye sürecindeki yatırım fonları, yapılan ödemeler ve kanun düzenlemeleri ele alındı.
Tasfiye sürecinde bugüne kadar 3 portföy yönetim şirketinin 66 yatırım fonundaki 45 bini aşkın kişiye yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ödeme yapılarak tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düşürüldü.
Tasfiye sürecini ve ödemeleri hukuki güvenceye kavuşturacak Kanun Teklifi 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi ve önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi öngörülüyor.
Sermaye Piyasası Kanunu'nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler kurulda gündeme getirildi.
Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin fonlarının da aynı tasfiye esaslarına tabi olmasına karar verilirken, önümüzdeki hafta başta para piyasası fonundakiler olmak üzere ödemelerin yapılması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

6. kez toplanan kurulda ele alınan ve yapılan görüşmeler hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Toplantıda 'nda kabul edilen kanun teklifi ve ek düzenlemeler üzerinde konuşuldu.

Açıklamada şimdiye kadar 45 binin üzerinde fon yatırımcısına 40.8 milyar TL ödendiği belirtilirken tasfiye sürecindeki fonların sayısının da 131'den 65'e düştüğü bilgisi verildi.

Kurul, Hedef Portföy için de tasfiye sürecini belirlerken önümüzdeki hafta da ödemelerin yapılması yönünde karar aldı.

"KANUN TEKLİFİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK"

6. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısıyla ilgili yapılan İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

"Altıncı Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya , ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi, 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi öngörülmektedir.

Fon Kurulu 6. kez toplandı: Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e düştü! 40.8 milyar TL ödeme yapıldı

KALICI DEĞİŞİKLİKLER İÇİN YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİLECEK 

Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

40.8 MİLYAR TL ÖDENDİ, TASFİYEDEKİ FON SAYISI 65'E DÜŞTÜ

Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür.

Ayrıca, SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de, bu 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılması planlanmaktadır."

 

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#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#Cumhurbaşkanlığı Iletişim Başkanlığı
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Fon Koordinasyon Kurulu
#Ekonomi
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