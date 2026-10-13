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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:33

Fon Kurulu'nun 5. toplantısı yapıldı: Teklif yarın TBMM Komisyonu'nda görüşülecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu 5'inci toplantısını yaptı. Hazırlanan kanun teklifi yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

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Editor
 Banu İriç
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Fon Kurulu'nun 5. toplantısı yapıldı: Teklif yarın TBMM Komisyonu'nda görüşülecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Fon Koordinasyon Kurulu beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Fon Kurulu'nun 5. toplantısı yapıldı: Teklif yarın TBMM Komisyonu'nda görüşülecek

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ardından, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin ödemeler ve yasal düzenlemeler hakkında açıklama yapıldı.
Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapılmıştır.
Söz konusu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla 3 şirketteki 66 ayrı yatırım fonunda yer alan 45 bin 745 kişiye toplam 40,5 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye gerçekleştirilmiş olacaktır.
Yatırım fonlarında tasfiye sürecinin yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecindeki diğer 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Fon Kurulu'nun 5. toplantısı yapıldı: Teklif yarın TBMM Komisyonu'nda görüşülecek

" 34,1 Milyar TL TASFİYE SÜRECİ BU HAFTA TAMAMLANACAK"

İletişim Başkanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya , ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir.

Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.

Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."

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ETİKETLER
#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#iletişim başkanlığı
#sermaye piyasası kurulu
#Fon Kurulu Toplantısı
#Gündem
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