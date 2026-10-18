Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkemesi, Türkiye lehine karar verdi. Rum basınında yer alan haberlerde, Girne kökenli iki Rum’un Girne’deki taşınmazlarını kullanamadıkları ve ekonomik olarak değerlendiremedikleri gerekçesiyle açtıkları dava ile Türkiye Cumhuriyeti'nden tazminat talep ettiğini aktardı.

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HABERİN ÖZETİ Rumların Girne'deki taşınmazlar için kazandıkları 71 bin euroluk tazminat iptal oldu! GKRY yargısı Türkiye lehine karar verdi GKRY Yüksek Mahkemesi, Girne'deki taşınmazları nedeniyle Türkiye'den tazminat talep eden iki Rum davacının başvurusunu oy birliğiyle reddederek Türkiye lehine karar verdi. İlk derece mahkemesi 30 Eylül 2019'da Türkiye'nin davacılara toplam 71 bin 740 euro tazminat ödemesine hükmetmişti. İstinaf mahkemesi, 31 Ekim 2024'te devletlerin egemenlik dokunulmazlığı ilkesine dayanarak Türkiye aleyhindeki tazminat kararını bozdu. Rum davacıların egemenlik dokunulmazlığı değerlendirmesine itiraz ederek yaptığı başvuru, GKRY Yüksek Mahkemesi tarafından şartları karşılamadığı gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildi. Yüksek Mahkeme'nin kararıyla Türkiye aleyhindeki 71 bin 740 euroluk tazminat hükmünü ortadan kaldıran istinaf kararı geçerliliğini korudu.

TAZMİNATI KAZANIP KKTC'DEKİ KOMİSYONUN GEÇERSİZ SAYILMASINI TALEP ETTİLER

İlk derece mahkemesi, 30 Eylül 2019 tarihinde Türkiye aleyhine verdiği ilk kararda davacılardan birine 33 bin 440 euro, diğerine ise 38 bin 300 euro olmak üzere toplam 71 bin 740 euro tazminat ödenmesine hükmettiği ifade edilen haberde, mahkemenin davacıların taşınmazların mülkiyetine ilişkin tespit talepleri ile KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin geçersiz sayılmasına yönelik taleplerini kabul etmediği belirtildi.

TAZMİNAT İSTİNAFTA BOZULDU

Daha sonra davanın istinafa taşındığı aktarılan haberde, istinaf mahkemesinin 31 Ekim 2024 tarihinde ilk derece mahkemesinin tazminat kararını bozduğu aktarılarak, mahkemenin uluslararası hukukta kabul edilen devletlerin egemenlik dokunulmazlığı ilkesine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler nedeniyle Rum mahkemelerinde yargılanamayacağına hükmettiği ifade edildi.

GKRY MAHKEMESİ DAVATI REDDETTİ

İstinaf kararının ardından iki Rum davacının GKRY Yüksek Mahkemesi’ne başvurduğu belirtilen haberde, Rum davacıların egemenlik dokunulmazlığına ilişkin değerlendirmenin hatalı olduğunu ileri sürdüğü ve mülkiyet hakları ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savunduğu aktarıldı.

Haberde, GKRY Yüksek Mahkemesi’nin 15 Ekim 2026 tarihli kararında, üçüncü derece inceleme izni verilmesi için yasada öngörülen şartların karşılanmadığına hükmettiği ve başvuruyu oy birliğiyle reddettiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme’nin kararıyla, Türkiye aleyhindeki 71 bin 740 euroluk tazminat hükmünü ortadan kaldıran istinaf kararı geçerliliğini korumuş oldu.