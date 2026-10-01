Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerinin anlatıldığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail'in Filistin'deki saldırıları, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

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HABERİN ÖZETİ MSB'den Yunanistan ve GKRY'ye 'elektrik güzergahı' mesajı: Kıta sahanlığımızda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek Millî Savunma Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki saldırıları, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Millî Savunma Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarını reddederek bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti ve İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu. Son bir haftada hudut güvenliği kapsamında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 712 kişi yakalandı. Yerli ve millî savunma sanayisi kapsamında yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti tamamlandı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı Şuşa'da düzenlenecek. Ekim ayında yurt içi ve yurt dışında çeşitli tatbikatlar gerçekleştirilecek.

Yunanistan ve İsrail'in son dönemlerde savunma alanında ve Doğu Akdeniz'de attığı adımlar gerilime sebep oluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Ege'de yürütülen izinsiz faaliyetlere tepki gösterdi.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçervesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.

MSB'DEN İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA BASKINLARINA TEPKİ

Bakanlık kaynakları, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddederek kutsal mekânları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 74 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, hayatta kalanların da insanca yaşam haklarından mahrum bırakıldığı vurgulandı. İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini sürdürdüğü ifade edildi.

Filistin'de yaşananların sona ermesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirten Bakanlık kaynakları, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırılarına karşı caydırıcı tedbirler alınması çağrısını yineledi.

HUDUTLARDA 712 KİŞİ YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Son bir haftada 1 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı.

Hudut güvenliği kapsamında ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 712 kişi yakalandı. Bu yıl içerisinde yakalananların sayısı 12 bin 706'ya yükseldi.

Son bir haftada sınırdan geçişi engellenen bin 149 kişiyle birlikte yılbaşından bu yana engellenenlerin sayısı 52 bin 487'ye ulaştı. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde ise 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

HÜRKUŞ-II'NİN KABUL FAALİYETİ TAMAMLANDI

Yerli ve millî savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti 28 Eylül'de TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ın katıldığı kabul faaliyetinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda tekerlekli silah taşıyıcı aracın muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.

MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası teslim edilirken savunma sanayisi paydaşlarına Azak harp başlığı teslimatı yapıldı.

MKE'nin Azerbaycan'daki şirketi MKA ile Azerbaycanlı Miras firması arasında BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Modernize edilen ilk BMP-1T Turan aracı, ADEX 2026'da ilk kez tanıtıldı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN TOPLANTISI ŞUŞA'DA

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi tarafından 7-9 Ekim tarihlerinde Atina'daki Yunanistan Millî Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirilecek.

Millî Savunma Bakanı, 1 Ekim'de Komuta Kademesi ile Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılacak. Bakan, 2 Ekim'de ise Şuşa'da düzenlenecek 13'üncü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı ile ADEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na iştirak edecek.

EKİM AYINDA PEŞ PEŞE TATBİKATLAR DÜZENLENECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve tatbikat faaliyetleri de devam ediyor.

Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü Tatbikatı 1 Ekim'de sona erecek. 3-16 Ekim tarihleri arasında Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik, İzmir Körfezi'nde Nusret-2026 ve KKTC'de Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilecek.

Polatlı'da 8-15 Ekim tarihlerinde Ateş Serbest Faaliyeti düzenlenecek. TSK ayrıca ekim ayında Romanya, Macaristan, İtalya, Norveç ve Güney Kore'de düzenlenecek uluslararası tatbikatlara katılacak.

Türk Yıldızları 2 Ekim'de Malatya'da, SOLOTÜRK ise 3 Ekim'de Diyarbakır'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı da aynı gün Gaziantep'te konser verecek.

TSK SPORCULARINDAN ULUSLARARASI BAŞARI

TSK Modern Pentatlon Takımı, Portekiz'de düzenlenen 50'nci Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda takım tasnifinde 2 birincilik ve 1 ikincilik, ferdî tasnifte ise 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu takımları da Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası ve 66'ncı Donanma Komutanlığı Kupası Yat Yarışı'nda çeşitli dereceler kazandı.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER İÇİN BAŞVURU DUYURUSU

TSK'nın 2026 yılı hukuk sınıfı muvazzaf subay adaylığı başvuruları 7 Ekim'de sona erecek.

TSK'da 7 hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin ön başvurular ise 22 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.