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Sağlık
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 04:04

Sağlıkta yeni uygulama: Hastalar e-Nabız'dan rıza verebilecek

Sağlık sisteminde 'elektronik rıza' dönemi başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; hastalar artık ameliyat, anestezi gibi tıbbi müdahaleler öncesi kağıt üzerinde ıslak imzayla yürüttüğü rıza işlemlerini e-Nabız üzerinden dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Sağlıkta yeni uygulama: Hastalar e-Nabız'dan rıza verebilecek
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 04:04

Sağlık hizmetlerinde hastalar için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bilgilendirilmiş rızanın kağıt üzerinde ıslak imza yerine elektronik ortamda alınmasına ilişkin hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HABERİN ÖZETİ

Sağlıkta yeni uygulama: Hastalar e-Nabız'dan rıza verebilecek

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Tıbbi müdahaleler öncesinde kağıt üzerinde ve ıslak imzayla alınan bilgilendirilmiş rıza formlarının elektronik ortamda alınmasına imkan tanıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere zorunlu olan rıza işlemleri artık elektronik ortamda da yapılabilecek.
Vatandaşlar formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyip rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek ve bu süreçte kimlik doğrulaması yapılacak.
Doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifre veya doğrulama kodunun sağlık personeline iletilmesi yoluyla da rıza verilebilecek.
Elektronik ortamda alınan formlar Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak ve vatandaşlar bu kayıtlara e-Nabız üzerinden ulaşabilecek.
Düzenlemede hastanın yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

RIZA İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu. Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Sağlıkta yeni uygulama: Hastalar e-Nabız'dan rıza verebilecek

E-NABIZ'DAN BEYAN EDİLECEK

Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

Sağlıkta yeni uygulama: Hastalar e-Nabız'dan rıza verebilecek

TEK KULLANIMLIK ŞİFREYLE DE RIZA VERİLEBİLİR

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek.

Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

Sağlıkta yeni uygulama: Hastalar e-Nabız'dan rıza verebilecek

KAYITLARA HESAPTAN ULAŞILABİLECEK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, 'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Böylece vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek.

Düzenleme kapsamında, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.

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ETİKETLER
#Sağlık Bakanlığı
#E-nabız
#Resmî Gazete
#Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik
#Bilgilendirilmiş Rıza
#Sağlık
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