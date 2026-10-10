Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin konuştu. Bakan Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını, özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı kişilerin hastaneye gitmeden sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yeni bir sistem oluşturduklarını ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını, aile hekimlerinin yetkilerinin genişletildiğini ve raporlu ilaçların doğrudan eczaneden alınabilmesi için yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı. Evde sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılarak 80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporları evlerinde düzenlenmeye başlandı. Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısı artırılarak mevcutlara ilave olarak 1859 ilaç daha yazabilmeleri sağlandı ve ilaç/malzeme raporu düzenleme yetkileri genişletildi. Uzman hekimce raporlanan ilaçların, tedavide değişiklik olmadığı sürece sonraki dönemlerde aile hekimi tarafından reçete edilebildiği belirtildi. Raporlu ilaçların rapor süresi boyunca doktora tekrar reçete ettirilmeden doğrudan eczaneden aylık dozda alınabilmesini sağlayacak yeni bir çalışma yürütülüyor.

“AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN REÇETE EDİLEBİLEN İLAÇ SAYISININ ARTTIRILDI”

Yaşlıların hastaneye gitmeden sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporu işlemlerinde de yeni uygulamalar başlattıklarını belirten Kemal Memişoğlu, 80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporlarının evlerinde düzenlenmeye başlandığını belirten Memişoğlu, aile hekimleri tarafından reçete edilebilen ilaç sayısının arttırıldığını ifade etti.

Aile hekimlerinin ilaç reçete etme, ilaç ve malzeme raporu düzenleme yetkilerinin genişletildiğini aktaran Memişoğlu, "Bugün mevcutlara ilave olarak 1859 ilacı daha yazabilir hale getirdik. İlaç ve malzeme raporlarının da aile hekimi uzmanlarınca düzenlenebilmesini sağladık." dedi.

Memişoğlu, bir hastanın önce uzman hekime muayene olması ve ilacının uzman hekim tarafından raporlanması halinde, sonraki dönemlerde tedavide değişiklik olmadığı sürece hastanın ilacının aile hekimi tarafından reçete edilebildiğini belirterek, böylece hastanın her ilaç ihtiyacında yeniden uzman hekime başvurmasının önüne geçildiğini söyledi.

RAPORLU İLAÇLAR ECZANEDEN DİREKT ALINABİLECEK

Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların ilaçlarına erişimini daha da kolaylaştıracak yeni bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu istedik ve onlar hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.

ÇOK YAKIN ZAMANDA HİZMETE ALINACAK

İlaç raporunun geçerli olan süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız.

Böylece, kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan yaşlı insanlarımız her seferinde gidip ilaçlarını doktora yazdırmaktansa ilaç raporunun geçerli olduğu sürece ilacın ulaşılabilir hale gelmesi planlamamız var. Birden fazla rapora bağlı olan ilaç kullanan, bu ilaçları farklı zamanlarda reçete ettirmek zorunda kalan hastalarımıza rahatlık sağlayacağız.

Bu da önemli bir şey çünkü biz sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaşlı grubun hastaneye gelmeden sağlık hizmetine evinde ulaşmasına çalışıyoruz.