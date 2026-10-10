Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:49

Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinden çalışmaları devam eden yeni düzenleme rapor ile ilaç alanlara büyük kolaylık sağlayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle raporlu ilaç kullanan hastalar, tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece her üç ayda bir reçete yazdırmak amacıyla doktora gitmeden ilaçlarını eczaneden alabilecek.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 15:49

, sağlık sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin konuştu. Bakan Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını, özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı kişilerin hastaneye gitmeden sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yeni bir sistem oluşturduklarını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını, aile hekimlerinin yetkilerinin genişletildiğini ve raporlu ilaçların doğrudan eczaneden alınabilmesi için yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Evde sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılarak 80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporları evlerinde düzenlenmeye başlandı.
Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısı artırılarak mevcutlara ilave olarak 1859 ilaç daha yazabilmeleri sağlandı ve ilaç/malzeme raporu düzenleme yetkileri genişletildi.
Uzman hekimce raporlanan ilaçların, tedavide değişiklik olmadığı sürece sonraki dönemlerde aile hekimi tarafından reçete edilebildiği belirtildi.
Raporlu ilaçların rapor süresi boyunca doktora tekrar reçete ettirilmeden doğrudan eczaneden aylık dozda alınabilmesini sağlayacak yeni bir çalışma yürütülüyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

 

Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

“AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN REÇETE EDİLEBİLEN İLAÇ SAYISININ ARTTIRILDI”

Yaşlıların hastaneye gitmeden sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporu işlemlerinde de yeni uygulamalar başlattıklarını belirten Kemal Memişoğlu, 80 yaş üstündeki kişilerin ilaç, malzeme ve engelli sağlık raporlarının evlerinde düzenlenmeye başlandığını belirten Memişoğlu, aile hekimleri tarafından reçete edilebilen ilaç sayısının arttırıldığını ifade etti.

Aile hekimlerinin ilaç reçete etme, ilaç ve malzeme raporu düzenleme yetkilerinin genişletildiğini aktaran Memişoğlu, "Bugün mevcutlara ilave olarak 1859 ilacı daha yazabilir hale getirdik. İlaç ve malzeme raporlarının da uzmanlarınca düzenlenebilmesini sağladık." dedi.

Memişoğlu, bir hastanın önce uzman hekime muayene olması ve ilacının uzman hekim tarafından raporlanması halinde, sonraki dönemlerde tedavide değişiklik olmadığı sürece hastanın ilacının aile hekimi tarafından reçete edilebildiğini belirterek, böylece hastanın her ilaç ihtiyacında yeniden uzman hekime başvurmasının önüne geçildiğini söyledi.

Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

RAPORLU İLAÇLAR ECZANEDEN DİREKT ALINABİLECEK

Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların ilaçlarına erişimini daha da kolaylaştıracak yeni bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bunu istedik ve onlar hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.

 

Raporlu ilaç alımında devrim gibi düzenleme: Doktora gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

ÇOK YAKIN ZAMANDA HİZMETE ALINACAK

İlaç raporunun geçerli olan süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız.

Böylece, kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan yaşlı insanlarımız her seferinde gidip ilaçlarını doktora yazdırmaktansa ilaç raporunun geçerli olduğu sürece ilacın ulaşılabilir hale gelmesi planlamamız var. Birden fazla rapora bağlı olan ilaç kullanan, bu ilaçları farklı zamanlarda reçete ettirmek zorunda kalan hastalarımıza rahatlık sağlayacağız.

Bu da önemli bir şey çünkü biz sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaşlı grubun hastaneye gelmeden sağlık hizmetine evinde ulaşmasına çalışıyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı müfettiş görevlendirdi: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen iddialarına soruşturma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı... Dışarıdan isteyen yandı! Hastanelerde yeni dönem
ETİKETLER
#Sağlık Hizmeti
#kemal memişoğlu
#sağlık bakanı
#aile hekimi
#İlaç Raporu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.