Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Resmi Gazete'de kadrolar yayımlandı: 2027'de 31 bin 54 sağlık personeli alınacak Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2027'de uygulanmak üzere alındı. İstihdamın 31 bin 40'ı yataklı tedavi alanında, 7'si ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde, 6'sı sağlık evlerinde, 1'i acil sağlık hizmetlerinde yapılacak. Alınacak personelin 25 bin 955'i uzman tabip, 5 bin 61'i tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

EN FAZLA UZMAN TABİP ALIMI OLACAK

Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.