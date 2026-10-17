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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 00:49

Resmi Gazete'de kadrolar yayımlandı: 2027'de 31 bin 54 sağlık personeli alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2027 yılında istihdam edilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı hizmet birimleri belirlendi. Alımların büyük bölümünü 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip oluşturacak.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Resmi Gazete'de kadrolar yayımlandı: 2027'de 31 bin 54 sağlık personeli alınacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 00:49

Sözleşmeli 31 bin 54 istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

Resmi Gazete'de kadrolar yayımlandı: 2027'de 31 bin 54 sağlık personeli alınacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2027'de uygulanmak üzere alındı.
İstihdamın 31 bin 40'ı yataklı tedavi alanında, 7'si ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde, 6'sı sağlık evlerinde, 1'i acil sağlık hizmetlerinde yapılacak.
Alınacak personelin 25 bin 955'i uzman tabip, 5 bin 61'i tabip olacak.
Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

EN FAZLA UZMAN TABİP ALIMI OLACAK

Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı
#sağlık personeli
#Uzman Tabip
#Resmî Gazete
#Sağlık
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