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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 22:03

2027 Bütçe Kanunu Teklifi açıklandı: Memurların saatlik fazla mesai ücretleri yükseldi

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, devlet memurlarının saat başı fazla mesai ücreti 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 20 artışla 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa çıkacak. Yurt içi gündelik ve harcırah tutarlarında da belirgin artışlar yapıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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2027 Bütçe Kanunu Teklifi açıklandı: Memurların saatlik fazla mesai ücretleri yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 22:03

Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.

ÖZEL KALEM, ŞOFÖR VE DİĞER PERSONEL İÇİN YENİ TARİFE

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 17 lira 60 kuruş yerine 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

2027 Bütçe Kanunu Teklifi açıklandı: Memurların saatlik fazla mesai ücretleri yükseldi

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla , , kuvvet komutanlıkları ile ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 15 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ek ödeme verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 33 lira 85 kuruş ödenecek.

2027 Bütçe Kanunu Teklifi açıklandı: Memurların saatlik fazla mesai ücretleri yükseldi

YURT İÇİ HARCIRAH VE GÜNDELİKLER DE YÜKSELDİ

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenecek yurt içi gündelik tutarı 925 liradan 1260 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 900 liradan 1230 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 1210 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 1160 lira ödenecek.

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#milli eğitim bakanlığı
#sahil güvenlik komutanlığı
#jandarma genel komutanlığı
#milli savunma bakanlığı
#genelkurmay başkanlığı
#Ekonomi
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