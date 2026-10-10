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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 16:35

İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı

Ocak 2027 maaş zammı için ilk hesap ortaya çıktı! Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşının, memur ve memur emeklisi aylıklarının ne kadar olacağını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a hesapladı. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 16:35

2027 Ocak ayında yapılacak olan maaş zammı merakla bekleniyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? Eylül enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına geriledi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Yılın kalan üç ayına yönelik enflasyon verileri açıklandıktan sonra Ocak ayında emekli ve memurun alacağı zam oranı da kesinleşmiş olacak.

Özel Haber Şefi 'un sorularını cevaplayan Sosyal Güvenlik Müşaviri , Ocak 2027 tarihinde emekli ve memur için yapılacak maaş zammı hakkında merak edilenleri tek tek açıkladı.

İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı

Yıl sonu enflasyon tahmininiz nedir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: tarafından yapılan açıklamalara göre Eylül ayı itibarıyla yılın ilk 9 aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 24,32 olarak gerçekleşti.

Yılın son üç ayında enflasyonun 'nın anket beklentileri doğrultusunda gerçekleşeceği varsayılırsa TÜİK verileri esas alındığında 2026 yılının tamamında enflasyonun yüzde 28,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Dönem / KapsamKaynak / DayanakEnflasyon Oranı / Beklentisi
İlk 9 Ay (Eylül İtibarıyla) KümülatifTÜİK Açıklaması%24,32
2026 Yıl Sonu Beklentisi (Tahmin)TÜİK Verileri ve TCMB Anket Beklentileri%28,14
İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK

2027'de en düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin mevcut en düşük aylığı şu an 23 bin 552 lira. TÜİK'in yüzde 9,75'lik Temmuz-Aralık tahmini dikkate alındığında 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 848 TL olacak.

Emekli TürüMevcut En Düşük Aylık (TL)Tahmini Enflasyon Oranı (Temmuz-Aralık)2027 Tahmini En Düşük Aylık (TL)
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi23.552 TL%9,7525.848 TL
İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı

MEMURA 75 BİN LİRA MAAŞ

Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olabilir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerinin maaşları için toplu sözleşme kapsamında 2026'nın ikinci dönemi için yüzde 7, 2027'nin ilk dönemi için ise yüzde 5 oranındaki artış dikkate alınıyor.

TÜİK verilerini baz aldığımızda tahmini oran yüzde 7,70 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda mevcut maaşı 31 bin 526 TL olan memur emeklisinin maaşının yaklaşık 33 bin 953 TL olması bekleniyor. Görevdeki bekar memurun 66 bin 187 TL olan maaşı yaklaşık 71 bin 283 TL, evli memurun 70 bin 257 TL olan maaşı ise yaklaşık 75 bin 666 TL seviyesine çıkıyor.

Kadro / DurumMevcut MaaşTahmini Zam OranıTahmini Yeni Maaş
Memur Emeklisi31.526 TL%7,7033.953 TL
Bekar Memur66.187 TL%7,7071.283 TL
Evli Memur70.257 TL%7,7075.666 TL
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#merkez bankası
#türkiye istatistik kurumu
#emin yılmaz
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Ekonomi
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