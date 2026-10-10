İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı

2027 Ocak ayında yapılacak olan maaş zammı merakla bekleniyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? Eylül enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına geriledi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Yılın kalan üç ayına yönelik enflasyon verileri açıklandıktan sonra Ocak ayında emekli ve memurun alacağı zam oranı da kesinleşmiş olacak.

Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak 2027 tarihinde emekli ve memur için yapılacak maaş zammı hakkında merak edilenleri tek tek açıkladı.

Yıl sonu enflasyon tahmininiz nedir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre Eylül ayı itibarıyla yılın ilk 9 aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 24,32 olarak gerçekleşti.

Yılın son üç ayında enflasyonun Merkez Bankası'nın anket beklentileri doğrultusunda gerçekleşeceği varsayılırsa TÜİK verileri esas alındığında 2026 yılının tamamında enflasyonun yüzde 28,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Dönem / Kapsam Kaynak / Dayanak Enflasyon Oranı / Beklentisi İlk 9 Ay (Eylül İtibarıyla) Kümülatif TÜİK Açıklaması %24,32 2026 Yıl Sonu Beklentisi (Tahmin) TÜİK Verileri ve TCMB Anket Beklentileri %28,14

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK

2027'de en düşük emekli aylığı ne kadar olabilir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin mevcut en düşük aylığı şu an 23 bin 552 lira. TÜİK'in yüzde 9,75'lik Temmuz-Aralık tahmini dikkate alındığında 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 848 TL olacak.

Emekli Türü Mevcut En Düşük Aylık (TL) Tahmini Enflasyon Oranı (Temmuz-Aralık) 2027 Tahmini En Düşük Aylık (TL) SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 23.552 TL %9,75 25.848 TL

MEMURA 75 BİN LİRA MAAŞ

Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olabilir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerinin maaşları için toplu sözleşme kapsamında 2026'nın ikinci dönemi için yüzde 7, 2027'nin ilk dönemi için ise yüzde 5 oranındaki artış dikkate alınıyor.

TÜİK verilerini baz aldığımızda tahmini oran yüzde 7,70 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda mevcut maaşı 31 bin 526 TL olan memur emeklisinin maaşının yaklaşık 33 bin 953 TL olması bekleniyor. Görevdeki bekar memurun 66 bin 187 TL olan maaşı yaklaşık 71 bin 283 TL, evli memurun 70 bin 257 TL olan maaşı ise yaklaşık 75 bin 666 TL seviyesine çıkıyor.