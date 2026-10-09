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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:30

Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yıl sonunda yüzde 11 zam yapılabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, 2027’de en düşük emekli maaşının 25 bin 500-28 bin TL seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Bal, erken seçim ihtimalinin seyyanen zam ve refah payı beklentilerini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:30

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist yılın ikinci yarısında açıklanan ilk üç aylık verileriyle ve emeklilerinin yaklaşık yüzde 5,6 zam hakkını şimdiden elde ettiğini belirtti. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 11, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,5-9 arasında zam yapılabileceğini ifade etti.

Bal, kesin zam oranlarının önümüzdeki üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacağını vurguladı. 'nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,6 seviyesinde olduğunu hatırlatan Bal, zam hesaplamasında enflasyon gerçekleşmelerinin belirleyici olacağını kaydetti.

Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı

İlk üç aylık enflasyon verilerine göre emekliler ne kadar zam hakkı elde etti?

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal: Yılın ikinci yarısında açıklanan ilk üç aylık enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 5,6 zam hakkını şimdiden elde etti.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarına ne kadar zam yapılabilir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 11, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,5-9 arasında zam yapılabilecek.

Yıl Sonu Enflasyon TahminiEmekli / Çalışan GrubuTahmini Zam OranıUzman Görüşü
%30 civarıSSK ve Bağ-Kur Emeklileri~%11Murat Bal (SGK Müşaviri ve Ekonomist)
Memur ve Memur Emeklileri%8,5 - %9
Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı

Kesin zam oranları ne zaman belli olacak?

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal: Kesin zam oranları önümüzdeki üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALACAKLAR DİKKAT

En düşük emekli maaşı uygulaması devam edecek mi?

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal: En düşük emekli maaşı uygulamasının bu dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Ancak burada bir parantez açmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, bununla alakalı bir çalışma yapılabileceğini söylemişti. Tabii ki ekim ayına geldik, ekim ayının ortasındayız. Ekim ayının ortasından itibaren artık bu çalışma yapılacaksa yıl sonuna kadar mutlaka sinyalleri verilir. Eğer böyle bir sinyal verilmezse uygulamanın devam edeceğini düşünüyorum.

Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı

2027 zam döneminde en düşük emekli maaşının ne kadar olmasını bekliyorsunuz?

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal: 2027 zam döneminde en düşük emekli maaşının 25 bin 500-26 bin TL seviyesinde olmasını bekliyorum. Eğer uygulama devam edecekse bu seviyelerde olacaktır. Yalnız burada bir parantez daha açayım. Bu konu, seyyanen zam ve refah payı beklentisiyle de alakalı.

Emekli maaşı için yüzde 11 zam! Murat Bal'dan en düşük emekli aylığında erken seçim mesajı

Seyyanen zam ve refah payı beklentiniz nedir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal: Eğer 2027 yılında erken seçim düşünülüyorsa ocak ayında yapılacak zammın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Seyyanen zam veya refah payı gelebilir. Ancak 2027'de bir erken seçim düşünülmüyorsa o zaman yapılacak zammın normal kanuni zam oranında olacağını düşünüyorum.

Eğer zam yapılırsa en düşük emekli maaşı çok daha yüksek belirlenebilir. 27-28 bin TL seviyeleri bile olabilir.

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ETİKETLER
#enflasyon
#merkez bankası
#ssk
#bağ-kur
#Murat Bal
#Ekonomi
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