Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Altın atağa geçti, gram altın 6626 lirayı gördü: Tehlike hala masada

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:29
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
ABD tahvil getirileri

ABD tahvil getirilerinin zirve seviyelerden gerilemesi, Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmelere ilişkin açıklamaları ve petrol fiyatlarında üç haftanın zirvesinden düşüş, altın fiyatlarına destek oluyor. 

2
altında pozitif hareketlilik

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde altında pozitif hareketlilik yaşanıyor. Dün yüzde 0,54 primle 4.133 dolardan kapanış yapan ons, bugün de TSİ 06:00 itibarıyla 4.177 dolardan fiyatlandı. 

3
altın, önceki iki haftalık düşüş serisini sonlandırmış

Onsta haftalık prim yüzde 0,9 civarında gerçekleşiyor. Bu görünümün korunması halinde altın, önceki iki haftalık düşüş serisini sonlandırmış olacak. Geçen haftaki kapanış 1.140 dolardan gerçekleşmişti.
 

4
spot piyasa

Bu arada spot piyasada işlem gören 9 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.626 TL’den güne başlıyor.
 

5
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD tahvil getirilerinin zirve seviyelerden gerilemesi ve Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmelere ilişkin açıklamaları, değerli metalde yükselişi destekledi. Petrol fiyatlarında da 3 haftanın zirvesinden düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi, altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Ancak FED'in ilerleyen aylarda faiz artırabileceği beklentisi, yükselişin önündeki önemli risklerden biri olmayı sürdürüyor.
 

6
ABD'de 10 yıllık tahvil faizi

ABD'DE 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35'ten yüzde 5,22'ye, 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,70'ten yüzde 5,60'a geriledi. Son dönemde yüksek seviyelere çıkan getirilerdeki düşüşte, tahvil piyasasına gelen talep ve uzun vadeli tahvil ihalesinin olumlu karşılanması etkili oldu.
 

7
altının elde tutulmasının alternatif maliyeti

Bu gelişme altın açısından önem taşıyor. Faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının alternatif maliyeti, tahvil faizleri yükseldiğinde artıyor. Getirilerin gerilemesi ise altın üzerindeki bu baskıyı hafifletiyor. Reel faizlerdeki düşüş değerli metalin yükselişi desteklenebiliyor.
 

8
TRUMP'IN İRAN MESAJI

TRUMP'IN İRAN MESAJI

Trump'ın, ABD'nin İran ile “verimli görüşmeler” yürüttüğünü söylemesi ve ara seçimlerden önce İran'a saldırmaktan kaçınacağı mesajını vermesi de jeopolitik gerilimin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Açıklamaların ardından petrol fiyatları geriledi.
 

9
Petroldeki düşüş

Petroldeki düşüş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini artırarak altına destek sağladı. Bununla birlikte, jeopolitik risklerin azalması güvenli liman talebini sınırlayabilir.
 

10
FED'in bu ay faizleri sabit tutma olasılığı

Piyasalarda FED'in bu ay faizleri sabit tutma olasılığı yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlanırken, aralık ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 81 civarında bulunuyor.
 

11
St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem

Son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu yüzde 2'lik hedefe yaklaştırmak için önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde faiz artışlarının gerekebileceğini belirtti. Bu mesaj, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.
 

12
altın

Altının kısa vadeli yönünde tahvil getirilerinin seyri ve İran meselesinin etkili olduğunu belirten analistler, orta vadede FED'in faiz politikasına dikkat çekiyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.