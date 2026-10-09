Altın atağa geçti, gram altın 6626 lirayı gördü: Tehlike hala masada

Son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu yüzde 2'lik hedefe yaklaştırmak için önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde faiz artışlarının gerekebileceğini belirtti. Bu mesaj, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.

