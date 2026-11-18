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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere yönelik iyileştirme müjdelerinin ardından gözler Meclis’e ve yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi.
SGK sistemindeki veri altyapısının hızı, bütçe kısıtları, prim gününe dayalı adalet arayışı, çalışan emekli ayrımı tartışmaları ve milyonların merakla beklediği 2027 asgari ücret beklentisi Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından TGRT Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.
Canlı yayında emeklilere verilecek refah payı çalışmalarının teknolojik olarak ne kadar kısa sürede tamamlanabileceğini vurgulayan İsa Karakaş, sürecin takvimine ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Şimdi en son bizim aldığımız kulis bilgileri doğrultusunda konuşalım ve biz açık ve net bir şekilde kitabın ortasından başlayalım. Şimdi emeklilerle ilgili zamla ilgili bu verilecek refah payıyla ilgili şimdi bu çalışmalar bu kadar zor mu?
Şunu söyleyeyim tekrar söylüyorum SGK'da çalışmış sistemin içerisinden gelen bir baş uzman olarak biliyorum ki SGK yapay zeka teknolojileriyle verileriyle Türkiye'de bu dijital anlamda en önde olan bir kurum. Yani şu anda siz diyelim ki emeklilere ne kadar ilave vereceksiniz? Düğmeye bastığınız zaman bir iki dakika içerisinde bu çalışmaları bitirebilirsiniz."
"Bu çalışmalar ne zaman açıklanacak? Evet Aralık ayı sonunda bitecek diyorlar ama açıklanması ocağın ilk haftası olacak diyorum. Bunun zaten kayda geçiyor. Ocağın ilk haftasında açıklanır. Şimdi bu emeklilere yapılacak olan iyileştirme bakın daha önceden zam diyorlar, şimdi iyileştirme. Neden bu kadar sıkıntılı ve uzuyor, emeklilerin sabrı da taştı, bunu da altını çizelim. Bir, bunun temel nedeni şudur, ayrılan bütçe çok sınırlı, kıt bir bütçe var. Yani gerçek budur, emeklilerin hayalleriyle, yani umut tüccarlığı yapmanın bir anlamı yok."
Emekliler arasında "çalışan ve çalışmayan" ayrımı yapılmasının büyük bir hata olacağını ve geçmişteki olumsuz örnekleri tekrarlayacağını belirten Karakaş, uyarılarını şu sözlerle yineledi:
"Bugün benim anmış olduğum kulis bilgisiyle birlikte inanın kendim inanılmaz bir şekilde üzüldüm. Neden? Şimdi ikide bir kendi mesleğimizi anlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'nin her köşesinde biz köşe bucak madende dağda orada burada insanlar sigortalı olsun diye kayıt altına alınsın diye yüzde elli beşlerde olan kaçak sigortalı kayıt dışı istihdamı bugün yüzde yirmi dörde düşürdük. Bakın inanılmaz bir çabayı. Ama görüyorum ki yine o yanlış formül yine gündemde. Nedir bu yanlış formül değerli arkadaşlar? Emekliler arasında çalışan çalışmayan ayrımı."
"Bakın bunu defalarca söylüyoruz. Biz Türkiye Gazetesi'nde de buna verdik. Ya diyoruz ki bakın maliyeci yaklaşımıyla giderseniz attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmez kimisinden bir söz var biliyorsunuz burada. Neyi anlatıyoruz? Şu anda 12 milyon 335 bin 597 kişi kendi çalışmasından dolayı emekli. Ve bunlardan sadece 2.199.000 kişi kayıt altında. Ve bunlar kayıt altında olduğu için bu üreten emeklerden dolayı ne var biliyor musunuz? Türkiye 300 milyarın üzerinde SGK primi elde ediyor."
"Bütün Avrupa ülkelerine baktığınız zaman Avrupa ülkeleri ne yapıyor biliyor musunuz? Emeklilerin çalışması için, istihdama katılması için vergi muafiyeti getiriyor, SGK muafiyeti teşvik getiriyor. Bizde tam tersi; efendim sen çalışıyorsun, bu yapacağımız ilave refahtan sana yok, çalışmayana vereceğiz. Ya arkadaş yapmayın ya! Buradan Hazine ve Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Şimşek, bakın 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin liralık ikramiye için çevrim ve kayıt sisteminden insanlar kaçmaya başladı, çalışmamaya başladı. Bunu yaptığınız zaman en büyük zarar hükümete gelir. Siyasi sonuçları da ağır olur, ekonomik durumu da ağır olur."
İyileştirmenin prim gün sayısına göre kademeli olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Karakaş, 3600 ek gösterge konusunda ise herhangi bir tereddüt kalmadığını belirtti:
"Evet, şimdi burada şey yapacaklar, bakın son bir şekilde iyileştirmeyi nasıl yapacaklar? 3600 gün primi olan, 4500 gün, 5000 gün ve 9000 gün prime göre yapılacak olan son derece doğru bir uygulama. Bu şekilde bir uygulama yapılması da gündemde. Dolayısıyla prime göre yapılması bütün emeklilerin istediği en doğru yaklaşım, bunu bekliyoruz."
"3600 ek gösterge meselesi önümüzdeki yıl içerisinde yani seçime yaklaştığımız süreç içerisinde mutlaka çıkacak. Yani bu müjdeyi verebiliriz. 3600 ek gösterge ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bütün vaatler üzerinde çalışılıyor. Birinci dereceye gelmiş hem çalışanlar hem emekli olanlar bundan faydalanacak. Dolayısıyla çıkmayacak diye tereddüt eden arkadaşlara bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını, 3600 ek göstergenin mutlaka çıkacağını söyleyebiliriz."
Aralık ayında yoğunlaşacak asgari ücret maratonuna dair rakam öngörüsünü paylaşan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Asgari ücretle ilgili arkadaşlar neredeyse netleşmiş. Zaten ben 2-3 aydan beri bir rakam veriyordum. Rakamı neye göre veriyorduk? Hükümetin istihdamı koruma, işsizliği önleme güdüsü ön planda, birinci sayik bu. İkincisi yurt dışında özellikle ihracat boyutuyla ilgili asgari ücrete çok fazla önem veriliyor ve şu anda oluşmuş bir konsensüs gibi bir durum var. Enflasyon beklentilerini biliyorsunuz yüzde 30'a yakın bir rakam."
ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİLER NASIL ŞEKİLLENİYOR?
"Bütün bu analizleri göz önünde bulundurduğumuz zaman tablomuz zaten orada gazetemizde verdik. Brüt 42.939 TL. Bundan yine damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi yapılmayacak. SGK kesintilerini de yaptığımız zaman 2027 Ocak ayında 36.481 TL gibi bir rakam bekliyoruz. Şunun da altını çizeyim; bizim daha önceki analizlerimize de bakabilirler, Türkiye Gazetesi'nde duruyor. Ya yüzde yüz birebir tutturduk ya da çok az bir sapmayla söylediğimiz rakamların gerçekleştiğini izleyicilerimiz gazete yazılarımızdan görebilir."