'PRİME GÖRE ADALET VE 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ'

İyileştirmenin prim gün sayısına göre kademeli olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Karakaş, 3600 ek gösterge konusunda ise herhangi bir tereddüt kalmadığını belirtti:

"Evet, şimdi burada şey yapacaklar, bakın son bir şekilde iyileştirmeyi nasıl yapacaklar? 3600 gün primi olan, 4500 gün, 5000 gün ve 9000 gün prime göre yapılacak olan son derece doğru bir uygulama. Bu şekilde bir uygulama yapılması da gündemde. Dolayısıyla prime göre yapılması bütün emeklilerin istediği en doğru yaklaşım, bunu bekliyoruz."