Altın yatırımcısına kötü haber! Tuna Kaya'dan yeni dip uyarısı

BİTCOİN'DE 80 BİN DOLAR DESTEĞİ KIRILIRSA NE OLUR?

Kripto para piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Tuna Kaya, Bitcoin'de 82 bin 500 dolar seviyesindeki kritik desteğin kırıldığını belirtti. Bu kırılmayla birlikte yükselen kanalın alt bandı ve yükselen trendin de aşağı yönlü geçildiğini ifade eden Kaya, dört saatlik grafikte söz konusu görünümün daha net izlendiğini söyledi.

