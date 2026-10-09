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Altın yatırımcısına kötü haber! Tuna Kaya'dan yeni dip uyarısı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 12:58
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1
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında 4.100 dolar desteğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Ekonomist Tuna Kaya, bu seviyenin altında 4.000 doların kritik bir destek bölgesi olarak öne çıktığını söyledi. Altın fiyatlarında 4.100 doların, hatta 4.000 doların altına kısa süreli geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade eden Kaya, yatırımcıların bu süreçte panik satışlarından kaçınması gerektiğini dile getirdi.
 

2
Altında uzun vadeli düşünülmesi

Altında uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, önümüzdeki dönemde fiyatların yeniden yükselişe geçmesini beklediğini belirtti. Ons altında 4.300 dolar seviyesinin ise önemli bir direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 

3
borç krizine dikkat çeken Tuna Kaya

“ALTININIZI SATMAYIN”

Küresel ölçekte egemen borç krizine dikkat çeken Tuna Kaya, merkez bankalarının altın alımlarının önemine işaret etti. Çin'in son 24 aydır düzenli olarak altın aldığını ve fiyatların gerilediği dönemlerde alımlarını artırdığını belirten Kaya, Rusya'nın da altın alımlarında beş kat artış açıkladığını ifade etti.
 

4
“Altınınızı satmayın

“ALTININIZI SATMAYIN” MESAJI 

Altının küresel ölçekte güvenli bir varlık olarak öne çıktığını savunan Kaya, mevcut satış baskısına rağmen uzun vadeli beklentisinin olumlu olduğunu dile getirerek yatırımcılara “Altınınızı satmayın” mesajı verdi.
 

5
GRAM ALTINDA 6.300 TL SEVİYESİ

GRAM ALTINDA 6.300 TL SEVİYESİNE DİKKAT

Gram altının 6.500 TL destek seviyesine kadar gerilediğini belirten Kaya, 6.300 TL seviyesinin kritik önem taşıdığını söyledi. Kaya, söz konusu seviyeyi gram altın açısından önemli bir destek ve kendi değerlendirmesine göre son dip bölgesi olarak gördüğünü ifade etti.

 

6
Gümüşte düşüş sürecek mi?

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Gümüş fiyatlarında da satış baskısının devam ettiğine dikkat çeken Tuna Kaya, ons gümüşte 60 dolar desteğinin kırıldığını ve aşağı yönlü hareketlerde 56 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
 

7
Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar

Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların 60 doların altında kademeli alım seçeneğini değerlendirebileceğini ifade eden Kaya, yükselişin yeniden güç kazanması için düşen trendin aşılması gerektiğini söyledi. Kaya, özellikle 63 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

 

8
Gram gümüş

Gram gümüşte ise 94,5 TL seviyesinin destek konumunda olduğunu ancak bu seviyenin altına inilmesiyle önemli bir boşluk oluştuğunu belirten Kaya, fiyatların 86-85 TL aralığına kadar gerileyebileceğini dile getirdi. 
 

9
gram gümüşte 83 TL seviyesi

Kaya, gram gümüşte 83 TL seviyesinin dip bölge olmasını beklediğini kaydetti.

10
BİTCOİN'DE 80 BİN DOLAR DESTEĞİ KIRILIRSA NE OLUR?

BİTCOİN'DE 80 BİN DOLAR DESTEĞİ KIRILIRSA NE OLUR?

Kripto para piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Tuna Kaya, Bitcoin'de 82 bin 500 dolar seviyesindeki kritik desteğin kırıldığını belirtti. Bu kırılmayla birlikte yükselen kanalın alt bandı ve yükselen trendin de aşağı yönlü geçildiğini ifade eden Kaya, dört saatlik grafikte söz konusu görünümün daha net izlendiğini söyledi.
 

11
Bitcoin fiyatı

Bitcoin'de 80 bin dolar seviyesinin ilk önemli destek bölgesi olduğunu kaydeden Kaya, bu seviyenin önceki dip bölgesi olduğuna dikkat çekti. 80 bin dolar desteğinin de kaybedilmesi durumunda Bitcoin fiyatında 75 bin dolara kadar sert bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.
 

12
mevcut altın satışlarının dikkat çekici ol

“TÜM VARLIĞINIZI MEVDUATTA TUTMAYIN”

Piyasalardaki para hareketliliğine de değinen Tuna Kaya, döviz satışı sonrasında altına yönelimin mümkün olduğunu ancak mevcut altın satışlarının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Kaya, yatırımcıların altınlarını neden sattığı ve satıştan elde ettikleri parayı hangi varlıklara yönlendirdiği sorusunun önem taşıdığını belirtti.

13
Mevduata yönelik ilginin arttığı

Mevduata yönelik ilginin arttığına işaret eden Kaya, döviz kurunun kontrol altında tutulduğu bir ortamda mevduat getirisiyle sonraki ay daha fazla döviz alınabileceği düşüncesinin etkili olabileceğini söyledi. 

14
varlıklarını mevduatta tutma

Ancak bu stratejinin risk taşıdığını vurgulayan Kaya, yatırımcıların bütün varlıklarını mevduatta tutmalarını önermediğini dile getirdi.
 

15
Borsa İstanbul'da 12.500 puan kritik

BORSA İSTANBUL'DA 12.500 PUAN KRİTİK

Borsa İstanbul'da endeksin yeniden 12.000 puan seviyesine yaklaştığını ve kapanışa doğru bir miktar toparlanma yaşandığını belirten Tuna Kaya, buna rağmen endeksin 12.500 puanın altında kaldığına dikkat çekti.
 

16
Borsada daha güçlü bir hareket

Borsada daha güçlü bir hareketin başlayabilmesi için 12.500 puan seviyesinin aşılması gerektiğini ifade eden Kaya, 12.000 puanın aşağı yönlü kırılması halinde düşüşün derinleşebileceğini söyledi.

17
endeks

 Kaya, böyle bir senaryoda endeksin 11.126 puana kadar geri çekilebileceğini belirtti.
 

18
Fon krizine ilişkin belirsizlikleri

Fon krizine ilişkin belirsizliklerin de borsa üzerinde etkili olduğunu kaydeden Kaya, mevcut sorunlar çözülmeden, gerekli müdahaleler yapılmadan ve soru işaretleri giderilmeden borsada önemli bir yükseliş beklemediğini ifade etti.

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