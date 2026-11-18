Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ YIKILIYOR"

Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken, uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

"ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı. Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış, soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor. Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü, foyalarının ortaya çıktığı bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz.

Tabii burada İslam âleminin de ciddi bir özeleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, yalnız da bırakılsak insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse onu yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

Kıymetli misafirler, değerli yol ve dava arkadaşlarım, grup toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum. AK Parti, siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır. AK Parti, değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. 3 Kasım seçimleri, milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de ise Türkiye, o gün bugündür kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarihî seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra, 58. Hükümetin göreve başlamasının birinci gününde, Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim. "Allah'a binlerce kez hamd ediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bu günü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihî bir gün. Bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimiz için, her birimizin bireysel hikâyesi açısından da anlamlı bir gün."