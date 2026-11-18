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İstanbul
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşiyor. APEC üyesi ülkelerin liderleri, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in konukları onuruna verdiği karşılama yemeğine katılırken, liderler yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in yanında ABD Başkanı Donald Trump ile el sıkışıp selamlaşırken, bu an Trump, Putin ve Xi’nin ilk kez birlikte görüntülendiği kare olarak tarihe geçti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Şi Jinping, yarın ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirecek. Tarihi görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, ABD'nin İran'la savaşı, ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi diğer hassas konuların ele alınması bekleniyor.
Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik gelişmeyi ve refah düzeyini daha ileriye taşımak, Asya-Pasifik Topluluğu arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla 1989 yılında kurulan APEC'in "Üye Ekonomiler" olarak da anılan 21 üyesi bulunuyor. Bunlar Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong (Çin), Tayvan (Çin), Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Tayland, ABD ve Vietnam.
APEC üyeleri dünya nüfusunun yüzde 40'ına ve dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 48'ine tekabül ediyor.