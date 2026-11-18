Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşiyor. APEC üyesi ülkelerin liderleri, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in konukları onuruna verdiği karşılama yemeğine katılırken, liderler yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in yanında ABD Başkanı Donald Trump ile el sıkışıp selamlaşırken, bu an Trump, Putin ve Xi’nin ilk kez birlikte görüntülendiği kare olarak tarihe geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünya bu kareyi konuşuyor! Trump, Putin ve Şi ilk kez aynı fotoğrafta: Tarihi üçlü görüşme yarın Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında Donald Trump, Vladimir Putin ve Xi Jinping ilk kez birlikte görüntülendi ve liderlerin yarın üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. APEC üyesi liderlerin katıldığı aile fotoğrafı çekiminde Trump, Putin ve Xi Jinping ilk kez birlikte görüntülendi. Donald Trump, Vladimir Putin ve Xi Jinping'in yarın ilk kez gerçekleştireceği üçlü görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran savaşı, ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi konuların ele alınması bekleniyor. 1989 yılında kurulan APEC'in aralarında ABD, Rusya ve Çin'in de bulunduğu 21 üye ekonomisi bulunmaktadır. APEC üyeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 48'ini oluşturmaktadır.

ÜÇ LİDER YARIN İLK KEZ GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Şi Jinping, yarın ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirecek. Tarihi görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, ABD'nin İran'la savaşı, ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi diğer hassas konuların ele alınması bekleniyor.

APEC HAKKINDA

Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik gelişmeyi ve refah düzeyini daha ileriye taşımak, Asya-Pasifik Topluluğu arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla 1989 yılında kurulan APEC'in "Üye Ekonomiler" olarak da anılan 21 üyesi bulunuyor. Bunlar Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong (Çin), Tayvan (Çin), Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Tayland, ABD ve Vietnam.

APEC üyeleri dünya nüfusunun yüzde 40'ına ve dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 48'ine tekabül ediyor.