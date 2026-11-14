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Dünya
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 17:24

Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni saldırı planlarını ertelemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Trump'ın bu kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerin etkili olduğu bildirildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 17:24

Başkanı 'ın 'a yönelik askeri operasyon konusunda geri adım atabileceği iddia edildi. Trump'ın Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmelerde iki liderin de İran'a yeniden saldırılmaması yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi. 

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'a yönelik askeri operasyon konusunda geri adım atabileceği iddia edildi.
Reuters'ın üst düzey yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump'ın danışmanlarına, Tahran yönetiminden veya Yemen'deki İran destekli Husilerden yeni bir provokasyon gelmemesi halinde saldırılardan vazgeçebileceğini ilettiği belirtildi.
Haberde, Trump'ın yeni bir askeri operasyona şimdilik sıcak bakmadığı ifade edildi.
Trump'ın, son iki hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmaması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.
Trump yönetiminin İran'a yönelik olası askeri müdahale konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü ve nihai kararın henüz verilmediği bilgisi paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı

SALDIRILARDAN VAZGEÇEBİLİR

Reuters'ın üst düzey yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Tahran yönetiminden veya Yemen'deki İran destekli Husilerden yeni bir provokasyon gelmemesi halinde saldırılardan vazgeçebileceğini danışmanlarına iletti. Alınan bilgilere göre, Trump yeni bir askeri operasyona şimdilik sıcak bakmıyor. 

Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı

KARARDA ERDOĞAN VE SELMAN ETKİSİ

Reuters'ın haberine göre Trump, son iki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ve konuya yakın bir başka kaynak, Trump'ın iki liderin İran konusundaki görüşlerini aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmaması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı

İRAN'A SALDIRI KARARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Trump'ın ise görüşmeler sırasında saldırıların başlatılması veya tamamen durdurulması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı ifade edildi.

Trump yönetiminin İran'a yönelik olası askeri müdahale konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtilirken, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi. 

Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı
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#donald trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#iran
#muhammed bin selman
#Dünya
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