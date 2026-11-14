Trump'ın İran kararında 'Erdoğan' etkisi: Dikkat çeken Türkiye detayı

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyon konusunda geri adım atabileceği iddia edildi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerde iki liderin de İran'a yeniden saldırılmaması yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.
Reuters'ın üst düzey yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Tahran yönetiminden veya Yemen'deki İran destekli Husilerden yeni bir provokasyon gelmemesi halinde saldırılardan vazgeçebileceğini danışmanlarına iletti. Alınan bilgilere göre, Trump yeni bir askeri operasyona şimdilik sıcak bakmıyor.
Reuters'ın haberine göre Trump, son iki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Üst düzey bir ABD'li yetkili ve konuya yakın bir başka kaynak, Trump'ın iki liderin İran konusundaki görüşlerini aldığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmaması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.
Trump'ın ise görüşmeler sırasında saldırıların başlatılması veya tamamen durdurulması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı ifade edildi.
Trump yönetiminin İran'a yönelik olası askeri müdahale konusunda değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtilirken, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.