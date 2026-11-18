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İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Erdoğan, emekliye refah payı düzenlemesinin bu yıl bitmeden hayata geçirileceğini açıkladı.
Grup toplantısının çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler sorularını yöneltti.
Bir gazetecinin "Asgari ücretliye bir takvimlendirme var mı?" sorusuna Erdoğan, "İnşallah" diyerek cevap verdi.