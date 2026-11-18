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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler yeniden piyasalara çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıların merak ettiği sorulara cevap verdi.
Altın fiyatları yeniden yükselirse konut piyasasında da hareketlilik yaşanabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların beklediği sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altında yükseliş ne zaman başlayacak? Konut alacakları nasıl bir süreç bekliyor?
Konut satışlarındaki durağanlığa değinen Memiş, "Burada bütün yatırım araçlarında yıllık bazda yaşanan değer kayıpları, yatırımcıları ve konut almayı düşünenleri bir noktada beklemeye yöneltti.
Yatırımcılar, diğer yatırım araçlarında fiyatların yeniden yükselmesini bekliyor. Özellikle altın fiyatları tekrar yükseldiğinde konut satışlarında da hareketliliği göreceğiz. Benim düşüncem bu yönde." dedi.
Vatandaşın parasını dövize, borsaya, fonlara, altına ve gümüşe yatırdığını ancak beklediği değer artışını göremediğini belirten Memiş, "Aksine düşüş yaşadı. Bu nedenle söz konusu yatırım araçlarında fiyatlar yeniden yükselmeden konut tarafında da bir hareketlilik beklemiyorum."
"Yatırımcılar önce diğer alanlardaki kayıplarını telafi etmeyi bekliyor. Altın ve gümüş fiyatları yeniden yükseldikten, borsalarda hareketlilik başladıktan sonra konut satışlarında ciddi bir canlanma yaşanabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Emekli zammı için de merak edilen soruları cevaplayan Memiş, "Çok sayıda soru geldiği için kişisel beklentimi paylaşmak istiyorum. Benim öngörüm, emekli maaşlarının en az 30 bin TL civarında olacağı yönünde. Memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzeltme veya refah payı düzenlemesi yapılırsa bu rakamın oluşabileceğini düşünüyorum.
"Ancak benim asıl düşüncem şu: Bundan sonra her yıl emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra sistem değişikliği de çok daha fazla konuşulacak. "
"Prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve kişinin çalışmaya devam edip etmemesi gibi konuların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'de önümüzdeki dönemde emeklilik sistemindeki değişikliklerin daha fazla tartışılacağı kanaatindeyim." dedi.
Memiş, "Piyasalarda ise sakin bir seyir var. Altın ve gümüş tarafında bugün sert satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. İştahsız bir piyasa var karşımızda. Herhangi bir hareketlilik yok, belirli bir bant aralığında dalgalanmalar devam ediyor.
Dışarıda jeopolitik gerilimi tırmandıracak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu nedenle gözlerimiz yeniden Orta Doğu'ya çevriliyor. Piyasaların kazandırmadığı, yatırımcı iştahının düşük olduğu bir güne başladığımızı söyleyebilirim.
İran'da ve Ukrayna'da gelişmeler değişmediği sürece bu dar piyasa görünümünün devam edeceğini düşünüyorum. Umarım bu süreç bir an önce sona erer."