Emekli zammı için de merak edilen soruları cevaplayan Memiş, "Çok sayıda soru geldiği için kişisel beklentimi paylaşmak istiyorum. Benim öngörüm, emekli maaşlarının en az 30 bin TL civarında olacağı yönünde. Memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzeltme veya refah payı düzenlemesi yapılırsa bu rakamın oluşabileceğini düşünüyorum.

