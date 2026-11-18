Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Fon soruşturmasında gönüllü iadelerin devam ettiğini belirten Gürlek, başvuru sayısının arttığını ve cezaevlerinden de iade başvuruları yapıldığını söyledi.
Bir gazeteci, Bakan Gürlek'e bir önceki gün yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Dün açıklama yaptınız. 75 gönüllü iade olduğunu, bunun da 40 milyar TL civarında olduğunu söylediniz. İsimler açıklanacak mı acaba?" sorusunu yöneltti.
Gürlek, TMSF bünyesinde söz konusu isimlerin bilindiğini ifade ederken, iade sürecinde yeni başvuruların da alındığını aktardı.
Gürlek, "Zaten biliniyor. Şu an ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iadeler yapılıyor. Cezaevinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde" ifadelerini kullandı.