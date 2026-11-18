Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Fon soruşturmasında gönüllü iadelerin devam ettiğini belirten Gürlek, başvuru sayısının arttığını ve cezaevlerinden de iade başvuruları yapıldığını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten 'fon' açıklaması: 'Cezaevinden de başvurular var' Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamında devam eden iade sürecinin aktif şekilde sürdüğünü ve başvuruların arttığını belirtti. TMSF bünyesindeki isimlerin bilindiği ve yeni başvurularla sayının arttığı ifade edildi. İade hesabına iadelerin yapıldığı ve cezaevinden de başvuru olduğu belirtildi. Sürecin aktif olarak işlediği ve ilgili tüm kurumların koordinasyon halinde olduğu vurgulandı.

"İADE HESABINA CEZAEVİNDEN DE BAŞVURU VAR"

Bir gazeteci, Bakan Gürlek'e bir önceki gün yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Dün açıklama yaptınız. 75 gönüllü iade olduğunu, bunun da 40 milyar TL civarında olduğunu söylediniz. İsimler açıklanacak mı acaba?" sorusunu yöneltti.

Gürlek, TMSF bünyesinde söz konusu isimlerin bilindiğini ifade ederken, iade sürecinde yeni başvuruların da alındığını aktardı.

Gürlek, "Zaten biliniyor. Şu an ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iadeler yapılıyor. Cezaevinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde" ifadelerini kullandı.