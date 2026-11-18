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İstanbul
Deutsche Bank stratejistleri, Asya'nın yarı iletken ihracatından elde ettiği ticaret fazlasının ABD hisse senetlerine akmasıyla dolardaki yüksek dalgalanma riskinin artacağı uyarısında bulundu.
Sina Finance'in paylaştığı bilgilere göre, ABD dolarının küresel piyasalardaki hakimiyetini sağlayan ana unsur köklü bir değişime uğruyor. Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva tarafından kaleme alınan yeni rapor, petrol ihracatçısı ülkelerin geçmişte ABD Hazine tahvillerine yönlendirdiği devasa ticaret fazlasının yerini artık Asya'nın çip gelirlerinin aldığını ortaya koyuyor. Rapora göre, "çip dolar" olarak adlandırılan sermaye akışı, ABD'nin küresel gücünü jeopolitik liderlikten teknolojik üstünlüğe kaydırıyor.
Yapay zeka ve özel sermaye odaklı yatırımların tetiklediği sermaye döngüsünün, geçmişteki modellere kıyasla çok daha büyük bir risk barındırdığı ifade ediliyor. Sachdeva'nın aktardığı tarihsel veriler, ABD hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmanın Hazine tahvillerine göre 3 kat, teknoloji hisselerinde ise 10 kata kadar daha şiddetli yaşandığına dikkat çekiyor.
Yıllık 1 trilyon doları aşarak ABD'nin açıklarını finanse eden en önemli temel direk haline gelen yabancı fon girişlerinin büyük bir kısmı artık doğrudan Asya'dan kaynaklanıyor.
Bloomberg Dolar Endeksi'nin yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak Mayıs 2025'ten beri en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğü bir ortamda teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapılarını genişletmeleri Asya'dan gelen çip siparişlerini artırıyor. Satışlardan elde edilen gelirlerin yeniden ABD borsalarına dönmesi birbirini besleyen sermaye akışı oluşturuyor.
Deutsche Bank bu döngüselliğin piyasalarda istikrarsızlık yapabileceği konusunda uyarıyor. Sermaye akışındaki zayıflamanın veya yapay zeka yatırımlarındaki olası bir yavaşlamanın, yabancı hisse senedi girişlerine Hazine tahvillerinden çok daha fazla bağımlı hale gelen ABD dolarını ani şoklara ve büyük kırılmalara açık hale getireceği belirtiliyor.