Yapay zeka ve özel sermaye odaklı yatırımların tetiklediği sermaye döngüsünün, geçmişteki modellere kıyasla çok daha büyük bir risk barındırdığı ifade ediliyor. Sachdeva'nın aktardığı tarihsel veriler, ABD hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmanın Hazine tahvillerine göre 3 kat, teknoloji hisselerinde ise 10 kata kadar daha şiddetli yaşandığına dikkat çekiyor.