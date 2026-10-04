Memur ve emekli bu rakama kilitlendi! SGK Uzmanı Murat Bal canlı yayında açıkladı: İşte 2027'nin öne çıkan rakamları...

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İstanbul
Yarınki kritik enflasyon verileri öncesinde milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak 2027 zammına çevrildi.
Katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, memur ve emekliler için zam oranlarını tek tek hesapladı.
Bal, en düşük emekli maaşı için masadaki ilk rakamı verirken, yasal düzenleme yapılmaması halinde yaşanabilecek “kök maaş” riski konusunda uyardı.
Enflasyon rakamları öncesinde piyasaların ve çalışanların odağı yeni yılda yapılacak maaş artışlarına kaydı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61’e yükselirken, SGK Uzmanı Murat Bal canlı yayında memur ve emekli maaşlarına ilişkin tahminlerini açıkladı.
Yıl sonu enflasyonunun %29,5 ile %30 bandında gerçekleşebileceğini belirten Bal, memur ve emeklilerin cebine yansıyacak net oranları paylaştı.
Murat Bal’ın hesaplamalarına göre; yıl sonu enflasyonunun %28 ila %30 aralığında gelmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı %8,70 ile %11 arasında şekillenecek.
Memurların zam hesaplama yönteminin farklı olduğunu hatırlatan Bal, toplu sözleşme ve enflasyon farkı detaylarını şöyle aktardı:
"Memurlarımızın toplu iş sözleşmesinden gelen kesin %5’lik bir hakkı var. Eğer 2. altı aylık enflasyon %7’nin üzerinde çıkarsa bu fark da eklenecek. Mevcut tablomuzda memur ve memur emeklilerimiz için %6,5 ile %7 civarında bir enflasyon farkı oluşması bekleniyor."
Milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği taban maaş başlığında kritik uyarılarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, sürecin Meclis’ten geçecek kanuna bağlı olduğunu vurguladı:
2026 sonu itibarıyla ek bir refah payı veya iyileştirme beklemediğini belirten Bal, 2027 yılıyla birlikte seçim atmosferine girilmesiyle emekli maaşlarında daha geniş kapsamlı iyileştirme adımlarının atılabileceğini ifade etti.