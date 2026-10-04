Memur ve emekli bu rakama kilitlendi! SGK Uzmanı Murat Bal canlı yayında açıkladı: İşte 2027'nin öne çıkan rakamları...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM HESABI

Memurların zam hesaplama yönteminin farklı olduğunu hatırlatan Bal, toplu sözleşme ve enflasyon farkı detaylarını şöyle aktardı:

"Memurlarımızın toplu iş sözleşmesinden gelen kesin %5’lik bir hakkı var. Eğer 2. altı aylık enflasyon %7’nin üzerinde çıkarsa bu fark da eklenecek. Mevcut tablomuzda memur ve memur emeklilerimiz için %6,5 ile %7 civarında bir enflasyon farkı oluşması bekleniyor."