Marmara Bölgesi'nde salı günü kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Kötü hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve feribot seferleri yapılamayacak.

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HABERİN ÖZETİ Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi Marmara Bölgesi'nde salı günü beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde salı günü kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Kötü hava koşulları sebebiyle bazı vapur ve feribot seferlerinin yapılamayacağı açıklandı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 3 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti gerekçesiyle bugünkü 8 seferini iptal etti.

İDO SEFERLERİNE HAVA MUHALEFETİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları sebebiyle 3 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şunlar:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

8 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferlerin listesi şöyle: