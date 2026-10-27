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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 02:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 02:49

Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak ve fırtına salı günü İstanbul ve Bursa'da etkili olacak. Beklenen kötü hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı İDO ve BUDO seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 02:32
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 02:49

'nde salı günü kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Kötü hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve feribot seferleri yapılamayacak.

HABERİN ÖZETİ

Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Marmara Bölgesi'nde salı günü beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde salı günü kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
Kötü hava koşulları sebebiyle bazı vapur ve feribot seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 3 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti gerekçesiyle bugünkü 8 seferini iptal etti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

İDO SEFERLERİNE HAVA MUHALEFETİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları sebebiyle 3 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şunlar:

  • 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
  • 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

8 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Deniz Otobüslerinin () bugünkü 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferlerin listesi şöyle:

Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
  • 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
  • 08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
  • 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
  • 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
  • 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
  • 11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
  • 11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi
  • 13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
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#marmara bölgesi
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#İdo
#Bandırma
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