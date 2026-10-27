Beştepe'de sürpriz zirve gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Beştepe'de sürpriz bir zirve görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

GÜNDEMLERİNDE NE VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştireceği görüşmede fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.