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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:20

Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

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Editor
 Baran Aksoy
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Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:20

'de sürpriz zirve gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Beştepe'de sürpriz bir zirve görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı 'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

GÜNDEMLERİNDE NE VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştireceği görüşmede fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.  

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ETİKETLER
#devlet bahçeli
#Burhanettin Duran
#Recep Tayyip Erdoğan
#beştepe
#cumhurbaşkanlığı külliyesi
#Politika
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