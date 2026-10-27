Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beştepe'de sürpriz zirve gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştireceği görüşmede fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.