Emin Yılmaz emekliyi bekleyen yeni düzenlemenin şifrelerini anlattı

"YASAL DÜZENLEME VE YIL SONUNA KADAR İFADELERİ ANAHTAR KELİME"

Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarındaki kritik ifadelere dikkat çeken Emin Yılmaz, şunları söyledi:

"Aslında baktığınız zaman emeklilerimiz sizlerin de bildiği gibi yılda iki defa maaş farkı almakta. Bu da enflasyon oranında. Şu an geldiğimiz noktada bakılınca 2026'nın ilk yarı yılında %17.76, ikinci yarı yılında ise ilk 3 aylık kısımda %5.56'lık rakamda kesinleşti. Geride 3 aylık detay var. Orada da Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakarak 2026'nın son 6 aylık döneminde %10.08'lik bir fark olacağını söyleyebiliriz.

Buradaki rakam neyi temsil ediyor? Hükümetin özellikle ekonomi ekibinin geçmiş dönemde vermiş olduğu, hep en altta tabanda kalan emeklilerimizi enflasyon üzerinden tamamlayarak oraya bir fark işleniyor. Dün de kabine toplantısı sonrasında bununla ilgili bir açıklama yaptı.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını şöyle bir gözden geçirecek olursak aynen şunları söyledi: 'Toplumsal refah ve sosyal adaleti merkeze alarak hakkaniyet ve adalet doğrultusunda yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulan yasal düzenleme olacak' şeklindeydi.

Buradaki cümle içerisinden anahtar kelimeleri çıkarıp almamız lazım. İşte bunların bir tanesi yasal düzenleme, ikincisi ise yıl sonuna kadar. Dolayısıyla yasal düzenleme dediğimiz kıstas en alt tabanda kalan emeklilerimizle ilgili kök aylıklarında sıfır zam riskinden dolayı altı ayda bir hep meclisten geçerekten onlar bir seviye yükseltilmişti. Bu da olabilir."