Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk duruşma bugün görüldü.

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HABERİN ÖZETİ Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuksuz sanıklardan Sadettin Saran duruşmaya katılırken, Ela Rümeysa Cebeci katılmadı. Sadettin Saran kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu beyan etti. Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki konuşmalara yönelik hakimin sorularına "geyik yaptık" ve gelsin diye "hallederiz" dediğini söyleyerek cevap verdi. Mahkeme, her iki sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederek davayı 4 Kasım'a erteledi. Daha önce saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Saran, savcılıkta suçlamaları reddedip sonucun sakinleştiricilerden kaynaklandığını savunmuş ve 20 Aralık 2025'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SADETTİN SARAN'IN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Duruşmaya tutuksuz sanık Saran katılırken, tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci katılmadı. Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

"DALDAN TOPLA TAKILALIM BAŞKANIM" SÖZLERİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Duruşmada hakim, Saran'a Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine "Daldan topla da takılalım başkanım" dediğini hatırlatarak ne ima ettiğini sordu. Saran ise "Ben de dal falan yok, geyik yaptık" cevabını verdi.

Bunun üzerine hakimin "Gel hallederiz demişsiniz, buna ne diyeceksiniz?" sorusuna Saran, "Öylesine dedim işte ya, gelsin diye 'hallederiz' diye dedim" şeklinde ifade etti.

DAVA 4 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için adli kontrol kararı devam etmesine karar verdi. Dava da 4 Kasım’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran’ın saç örneklerinde yapılan incelemede, kokain testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Saran ise savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmiş, test sonucunun başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştiricilerden kaynaklandığını savunmuştu. Saran, 20 Aralık 2025’te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.