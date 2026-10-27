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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:49

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı

Son dakika haberi: Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yargılandığı dava ertelendi. Sadettin Saran'ın kimlik tespiti sırasında açıkladığı aylık geliri dudak uçuklattı. Öte yandan Saran'ın ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:49

Spiker ile eski Başkanı ’ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk duruşma bugün görüldü.  

HABERİN ÖZETİ

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Tutuksuz sanıklardan Sadettin Saran duruşmaya katılırken, Ela Rümeysa Cebeci katılmadı.
Sadettin Saran kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu beyan etti.
Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki konuşmalara yönelik hakimin sorularına "geyik yaptık" ve gelsin diye "hallederiz" dediğini söyleyerek cevap verdi.
Mahkeme, her iki sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederek davayı 4 Kasım'a erteledi.
Daha önce saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Saran, savcılıkta suçlamaları reddedip sonucun sakinleştiricilerden kaynaklandığını savunmuş ve 20 Aralık 2025'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı

SADETTİN SARAN'IN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Duruşmaya tutuksuz sanık Saran katılırken, tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci katılmadı. Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı

"DALDAN TOPLA TAKILALIM BAŞKANIM" SÖZLERİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Duruşmada hakim, Saran'a Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine "Daldan topla da takılalım başkanım" dediğini hatırlatarak ne ima ettiğini sordu. Saran ise "Ben de dal falan yok, geyik yaptık" cevabını verdi.

Bunun üzerine hakimin "Gel hallederiz demişsiniz, buna ne diyeceksiniz?" sorusuna Saran, "Öylesine dedim işte ya, gelsin diye 'hallederiz' diye dedim" şeklinde ifade etti.

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı

DAVA 4 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için adli kontrol kararı devam etmesine karar verdi. Dava da 4 Kasım’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran’ın saç örneklerinde yapılan incelemede, kokain testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Saran ise savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmiş, test sonucunun başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştiricilerden kaynaklandığını savunmuştu. Saran, 20 Aralık 2025’te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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ETİKETLER
#Ela Rümeysa Cebeci
#Sadettin Saran
#fenerbahçe spor kulübü
#Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama
#Gündem
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