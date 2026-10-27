Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin davasında yeni gelişme: Aylık geliri dudak uçuklattı

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İstanbul
Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada ilk duruşma bugün görüldü.
Duruşmaya tutuksuz sanık Saran katılırken, tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci katılmadı. Sadettin Saran kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi.
Duruşmada hakim, Saran'a Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine "Daldan topla da takılalım başkanım" dediğini hatırlatarak ne ima ettiğini sordu. Saran ise "Ben de dal falan yok, geyik yaptık" cevabını verdi.
Bunun üzerine hakimin "Gel hallederiz demişsiniz, buna ne diyeceksiniz?" sorusuna Saran, "Öylesine dedim işte ya, gelsin diye 'hallederiz' diye dedim" şeklinde ifade etti.
Mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci için adli kontrol kararı devam etmesine karar verdi. Dava da 4 Kasım’a ertelendi.
Sadettin Saran’ın saç örneklerinde yapılan incelemede, kokain testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Saran ise savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmiş, test sonucunun başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştiricilerden kaynaklandığını savunmuştu. Saran, 20 Aralık 2025’te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.