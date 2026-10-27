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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:47

Volkan Demirel, İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi: "Fenerbahçe'nin hocası bunu demez"

Volkan Demirel, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Volkan Demirel, İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:47

'in 9. haftasında oynanan derbide , 'yi Victor Osimhen'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Dev derbi oynanan futboldan ziyade maç sırasında ve sonunda yaşananlarla manşetlere taşındı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu , karşılaşmanın ardından katıldığı bir Youtube programında derbiyi değerlendirdi. Demirel, Teknik Direktör 'ın maç öncesindeki açıklamalarını eleştirdi.

Volkan Demirel, İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi: "Fenerbahçe'nin hocası bunu demez"

"FENERBAHÇE'NİN HOCASI BUNU DEMEMELİ"

Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Galatasaray derbisi öncesinde beraberlik ihtimalini gündeme getirmesini doğru bulmadığını aktaran Demirel, "Fenerbahçe ilk yarıda biraz daha cesur hareket etseydi, o iki golü yemeyebilirdi. Dakikalar ilerledikçe Galatasaray'ın düşeceğini biliyordum. Buna maç içerisinde şahit olduk. İsmail Hoca'nın maçtan önceki açıklamaları beni biraz şaşırttı. Fenerbahçe'nin hocası, hele ki Galatasaray maçında 'Kazanamıyorsak beraberlikle ayrılalım' dememeli" diye konuştu.

Volkan Demirel, İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi: "Fenerbahçe'nin hocası bunu demez"

"FENERBAHÇE'YLE ALAKALI BİR ŞEY OLDUĞUNDA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Fenerbahçe ile olan bağının devam ettiğini belirten Volkan Demirel, kulüpte geçirdiği yıllara dikkat çekerek sarı-lacivertli takıma duyduğu bağlılığı anlattı.

Demirel, "Biz Fenerbahçe'yle alakalı bir şey olduğunda nerede olursak olalım her zaman hazırız. İnsanlar bu yorumu yaparken yanlış anlaşılmasın, ben evimde Fenerbahçe'yi izlerken galip gelmesini istiyorum ama üzülüyorum. Orada olmam, temas etmem lazım çünkü istiyorum. 18 sene orada bulundum. 2 sene de yardımcılık yapmışım" diye konuştu.

Volkan Demirel, İsmail Kartal'ı sert sözlerle eleştirdi: "Fenerbahçe'nin hocası bunu demez"

"BENİM TEK DERDİM BU"

Teknik direktörlük hedefiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Demirel, Fenerbahçe'de görev alma arzusunun bulunduğunu ancak bunun doğru zamanda gerçekleşmesini istediğini belirtti.

Demirel, "Ben bu işi hedefim olduğu için yapmak istiyorum. Beklentim olduğu için değil. Hedefimin ne olduğunu da herkes biliyor. Evet, istiyorum, arzuluyorum ama bunun zamanı var. Ben demiyorum ki yarın geleyim, Roma maçından sonra geleyim. İnsanlar öyle bir yorumluyor ki... Herkesin bir hedefi var, benim de bir hedefim var. İnşallah bir gün o da nasip olacak" ifadelerini kullandı.

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#galatasaray
#volkan demirel
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#Spor
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